Autocuidado: tendências de cuidados com a pele para 2022

SÃO PAULO, 6 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Depois de quase dois anos de cotidiano pandêmico, vivendo uma rotina de relações intermediadas por aparelhos eletrônicos, mãos ressecadas por conta de higienização frequente e uso de álcool em gel, há um sentimento de esperança com o avanço da vacinação, o desejo de voltar a socializar e de investir mais no autocuidado a fim de dar aquele up no visual.

Durante o isolamento social, alguns fenômenos envolvendo a pele surgiram. Como, por exemplo, o tão falado Tech Neck, Maskne e o Efeito Zoom. O tech neck é o resultado de uma má postura cervical devido a um longo tempo de inclinação do pescoço ao utilizar dispositivos eletrônicos. O "pescoço tecnológico" causa alterações na saúde da pele, podendo formar rugas no pescoço. Já a maksne, foi um termo cunhado para se referir ao aumento de acne no rosto provocado pela oleosidade trazida pelo uso frequente de máscara.

"Ao usar máscara por muito tempo, a região acaba ficando úmida, quente, causando uma certa fricção na pele. Isso acaba alterando a microbiota natural da nossa pele – coleção de microorganismos presentes na pele-, propiciando uma condição favorável para o aparecimento de acne. Além disso, a pele fica mais oleosa, sendo mais comum o aparecimento de espinhas e cravos indesejados", comenta a médica dermatologista Tábata Yamasaki (CRM-SP 167265).

Enquanto isso, o conceito "Efeito Zoom", surgiu inspirado nas inúmeras videochamadas durante o dia e o recorrente hábito de ver seu próprio reflexo nas telinhas. O resultado? Muitas horas no dia observando o próprio rosto aumentaram o desejo pelo autocuidado.

"Durante a pandemia, passamos a olhar mais nosso reflexo no espelho e nas próprias telas de aparelhos eletrônicos. Tivemos mais contato com a nossa imagem e passamos a observar mais a nossa aparência. Muitos pacientes me procuram, pois observaram algumas questões na face que pretendem suavizar ou realçar, por conta desse hábito de olhar-se mais. No entanto, é nosso papel mostrar ao paciente o que é uma necessidade real, para que a naturalidade e a história de pele de cada um sejam preservadas", ressalta a médica.

Diante desse cenário, é possível imaginar que a procura por cuidados que amenizem os sinais de tech neck e maskne estarão em alta. Além disso, com a chegada do verão, a procura por tratamentos estéticos corporais também tende a aumentar.

Dentre as opções para um tratamento estético contra a flacidez corporal e facial, está a aplicação do primeiro e único bioestimulador de colágeno à base de ácido poli-L-lático com indicação de uso para rosto e corpo, e usado há 17 anos no Brasil para fins estéticos. Sculptra® traz resultados naturais, progressivos e que podem durar até 25 meses. Sua eficácia e segurança são comprovadas por meio de muitos estudos, dentre eles o de Goldberg¹, realizado no Canadá, que aponta que após três meses, é percebido o aumento de 66,5% de colágeno tipo 1 e que essa produção se mantém ativa de nove a 12 meses após o procedimento.

"O uso de bioestimulador de colágeno é uma excelente opção para quem busca a prevenção, além de recuperar a firmeza da pele. A substância pode ser aplicada em algumas regiões do rosto, no pescoço, abdômen, coxas, joelhos e glúteos. E, por ser pouco invasivo, a recuperação pós-procedimento é muito tranquila, sem necessidade de afastamento médico", complementa Dra. Tábata.

Já, no caso da maskne, um dos possíveis cuidados é o uso do Restylane® Skinboosters™, um hidratante injetável à base de ácido hialurônico que ajuda a amenizar as cicatrizes de acne.

Segundo a dermatologista, "Skinboosters agem promovendo hidratação nas camadas mais profundas da pele (onde os cosméticos não conseguem atingir). Além disso, existem diversos estudos que comprovam melhora da elasticidade, textura, cicatrizes de acne e luminosidade da pele".

Restylane® Skinboosters™ oferece melhorias à saúde da pele, aumentando gradualmente a elasticidade, melhorando a maciez e reduzindo a aparência de rugas finas e outras marcas, como cicatrizes de acne. Para além de efeitos estéticos, a hidratação injetável à base de ácido hialurônico traz benefícios para a saúde da pele.

No caso do tratamento diário da acne, é válido adotar uma rotina de skincare com produtos específicos para peles oleosas e acneicas, como é o caso de Dermotivin® Benzac. A linha, especialista no tratamento da oleosidade da pele e da acne, oferece soluções para limpeza, hidratação e tratamento da pele oleosa e acneica.

Dermotivin® Benzac Oil Control Sabonete Líquido possui formulação com agentes refrescantes e efeito adstringente, auxilia na eliminação da oleosidade e o excesso de brilho, deixando uma sensação de frescor na pele. Já para a hidratação, a linha oferece Dermotivin® Benzac Oil Control Hidratante Matificante com poder de hidratação por até 24 horas e controle de produção de sebo da pele por 12* horas, além de reduzir imediatamente os poros** e finalizar a absorção com efeito primer. Para complementar a rotina de cuidados, Dermotivin® Benzac Gel de Tratamento Antiacne tem triplo mecanismo de ação: comedolítica, que desobstrui os poros reduzindo o número de cravos; ação antinflamatória, que reduz espinhas; e ação antibacteriana que remove rapidamente a bactéria causadora da acne².

Outra opção de tratamentos estéticos para o rosto, é a técnica Firm&Lyft, que combina o uso do bioestimulador de colágeno, Sculptra®, e um ácido hialurônico com alto poder de lifting. A técnica consiste na aplicação de Restylane® LyftTM ou Restylane® DefyneTM em pontos de sustentação do rosto, como nas maçãs da face, para tratar regiões como bigode chinês e contorno facial, no mesmo dia da aplicação do Sculptra® para estimular a produção de colágeno, a fim de sustentar e levantar pontos estratégicos da face, deixando o rosto mais descansado.

DERMOTIVIN BENZAC 5% (peróxido de benzoíla) é indicado para o tratamento tópico da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN 5% É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. (Rotulagem). MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC N° 199/2006. AFE N° 1.02916.7

¹Goldberg D., Guana A., Volk A. et al. Single-arm study for the characterization of human tissue - Response to injectable poly- L- lactic acid. National Library of Medicine. Ano: 2013

²Kim MR., Kerrouche N. Combination of benzoyl peroxide 5% gel with liquid cleanser and moisturizer SFP 30 in acne treatment results in hight levels of subject satisfaction, good adherence and favorable tolerability. J Dermatolog Treat. 2018 Feb;29(1):49-54.

*Avaliação feita imediatamente (30 minutos), 2, 4,6, 8, 10 e 12 horas após a aplicação do produto e 28 dias após uso do produto.

**Avaliação de eficácia percebida realizada com 29 participantes em 30 minutos e 12 horas após aplicação do produto.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno, Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, com 241 médicos. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

