AutoFull équipe l'IEM Cologne 2026 avec des fauteuils gaming de nouvelle génération

COLOGNE, Allemagne, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- AutoFull, une marque réputée de mobilier professionnel pour l'esport, a annoncé son partenariat avec l'IEM Cologne Major 2026, renforçant ainsi sa présence sur le circuit mondial de l'esport.

AutoFull Powers IEM Cologne 2026 with Next-Gen Gaming Chairs

En tant que Partenaire officiel des fauteuils gaming de l'ESL Pro Tour pour 2026-2027, AutoFull a déjà soutenu des événements majeurs cette saison, notamment l'IEM Rio en avril et l'IEM Atlanta en mai. Organisé par ESL, l'ESL Pro Tour est l'un des écosystèmes compétitifs les plus établis de l'esport, tandis que l'IEM Cologne, souvent appelé la « cathédrale de Counter-Strike », reste l'un des tournois les plus emblématiques du calendrier mondial.

Lors de l'IEM Cologne 2026, les joueurs professionnels s'affronteront en utilisant les dernières innovations d'AutoFull en matière de fauteuils gaming, le fauteuil gaming avec fonction de massage Shiatsu AutoFull M6 Ultra+ 2.0 et le fauteuil gaming ergonomique AutoFull M6 Ultra 2.0, les premiers fauteuils gaming massants au monde dotés d'un siège rafraîchissant et chauffant. Les joueurs professionnels d'esport passent de longues heures à s'entraîner, à analyser le jeu et à participer à des tournois en direct. C'est pourquoi un fauteuil gaming bien conçu est essentiel, car il les aide à rester concentrés, à conserver une bonne posture et à rester à l'aise pendant les sessions prolongées.

Le fauteuil gaming avec fonction de massage Shiatsu AutoFull M6 Ultra+ 2.0 introduit une nouvelle catégorie en tant que premier fauteuil de massage Shiatsu au monde avec des fonctions de refroidissement et de chauffage intégrées. Il combine le massage Shiatsu, le suivi lombaire dynamique et des accoudoirs mécaniques à 720°, ainsi qu'un massage intégré du dos et des jambes, un appui-tête en forme de nuage 3D et un angle d'inclinaison allant jusqu'à 160°.

Parallèlement, le fauteuil gaming ergonomique AutoFull M6 Ultra 2.0 offre une autre première dans l'industrie, en intégrant des fonctions de massage à un siège chauffant et rafraîchissant actif. Conçu pour un usage prolongé, il offre un massage intégré du dos et des jambes, un soutien lombaire dynamique et des accoudoirs mécaniques 6D. Le modèle a reçu une note de 4,2 sur 5 sur Amazon et a fait l'objet de commentaires positifs de la part d'organismes tels que IGN et GamesRadar, ce qui témoigne d'une reconnaissance croissante de la part des joueurs et des critiques.

Pendant les promotions Prime Day d'AutoFull, les deux modèles seront proposés à des prix spéciaux, rendant les technologies de confort phares de la marque plus accessibles que jamais.

À propos d'AutoFull

Fondée en 2014, AutoFull est une marque leader dans le domaine de l'esport, spécialisée dans l'équipement gaming de haute performance, notamment les chaises esports, les bureaux et les configurations immersives. Avec une présence dans près de 2 000 tournois et des centaines d'équipes dans le monde entier, AutoFull offre des expériences de jeu de qualité professionnelle aux joueurs et aux communautés esports.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.autofull.eu/.

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Summer Jiang

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