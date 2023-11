Autoinspeção regular dos pés à procura de calosidades, lesões e deformidades pode prevenir riscos de complicações da Diabetes

Feridas mal cuidadas podem levar a casos extremos, como amputações, alerta o médico e diretor do Instituto Allezi

CAMPINAS, São Paulo, 16 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- O aumento da obesidade no Brasil vem crescendo a cada ano, indicam estudos. Segundo o último balanço divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), seis a cada dez brasileiros está com sobrepeso. Essa situação é um gatilho para o desencadeamento de uma série de complicações, como pressão alta e o aparecimento da Diabetes, dentre outras. No caso da Diabetes, considerada uma doença progressiva e silenciosa, a falta de cuidados e de atenção pode provocar situações graves, como amputações e até levar à morte.

Um indicativo da escalada da doença é a alta de atendimento de pacientes com diabetes no Estado de São Paulo pelo Sistema Único de Saúde (SUS). De janeiro a agosto deste ano, o crescimento no Estado de São Paulo foi de 41.7% ante o mesmo período do ano passado. Já na área do Departamento Regional de Saúde de Campinas, no mesmo período, o número é de 47.62%.

"Com o aumento dos atendimentos a pacientes com diabetes, é importante que as pessoas tenham mais informações e saibam as complicações que podem surgir por conta dessa doença, em especial às relacionadas a feridas e as alterações do pé diabético", alerta o médico cirurgião vascular e especializado em feridas complexas e diretor do Instituto Allezi, de Campinas, Dr. Bruno Hesz.

Segundo ele, o descontrole da glicemia é um fator que pode criar um ambiente no organismo, favorável a essas complicações, tornando essencial a adoção de medidas preventivas e cuidados básicos. "O diabetes descontrolado pode impactar diretamente na saúde da pele, como lentificação do processo de cicatrização e fluxo sanguíneo, levando ao surgimento de feridas que cicatrizam mais lentamente", explica.

O médico diz que é crucial que os pacientes fiquem atentos a simples sinais de alerta, como alterações na pele, dor persistente ou qualquer anormalidade nos dedos, pés e tornozelos. A autoinspeção regular dos pés à procura de calosidades, lesões, deformidades e outras áreas propensas as feridas é uma prática preventiva fundamental.

"É importante a utilização de calçados específicos que evitem atritos e pressões excessivas nos pés", recomenda. "Calçados confortáveis e adequados são essenciais para reduzir o risco de feridas".

Dr. Bruno Hesz diz, ainda, que qualquer sinal de alerta deve ser levado a sério. "Feridas que não cicatrizam, infecções ou qualquer complicação, devem ser prontamente comunicadas aos profissionais de saúde para intervenção adequada na hora certa, evitando complicações que podem levar à amputação de membros ou até à morte", acrescenta.

Além do controle glicêmico, dos cuidados básicos e o autoexame, a prevenção de feridas em pacientes diabéticos inclui práticas como a adoção de um estilo de vida saudável. Uma dieta equilibrada e a prática regular de exercícios contribuem significativamente para a saúde geral e para a prevenção de complicações.

"Ao adotar essas práticas preventivas e cuidados básicos, os pacientes diabéticos podem significativamente reduzir o risco de complicações. A atenção constante à saúde e a busca por atendimento especializado quando necessário são passos cruciais para garantir uma melhor qualidade de vida", completa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2279260/p_s.jpg

FONTE Instituto Allezi