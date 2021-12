Autologica DMS lanza conector certificado para SAP Business One®

ROSARIO, Argentina, 27 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Autologica S.A., la empresa innovadora en software DMS para concesionarios de vehículos y maquinaria, anuncia el lanzamiento Autologica DMS for SAP Business One, su conector certificado por SAP para integrarse con SAP Business One.

Autologica DMS for SAP Business One complementa el poder del back-office de SAP Business One con los beneficios del front-office para concesionarias que ofrece Autologica DMS, lo que contribuye a resolver y agilizar todo el proceso completo de servicios de cara al cliente.

Autologica DMS for SAP Business One permite al concesionario realizar el circuito de servicios, desde la reserva de citas de taller hasta la facturación. Usando Autologica DMS, los usuarios resolverán cada proceso clave del departamento de servicios:

Agendar citas de servicio en una agenda centralizada

El cliente puede reservar un turno de taller desde la web, y recibir recordatorios

Recibir vehículos en el taller con una tablet; la orden de reparación se genera automáticamente

Asignar trabajos a los técnicos para cada intervención en el vehículo

Cada técnico puede indicar inicio y fin de sus tareas en una pantalla táctil

Hacer seguimiento en tiempo real de cada orden de reparación

Al asignar piezas a la orden de trabajo, estas se actualizan automáticamente en los depósitos de SAP Business One

Facturar en SAP Business One los trabajos y repuestos asignados en Autologica DMS

Analizar eficiencia y productividad del taller y de cada operario

La información integrada entre Autologica DMS y SAP Business One incluye:

Tipo de cambio

cambio Socio de negocios

Ítems

Ajustes de inventario

Órdenes de venta

Nota de entrega

Devoluciones

Factura interna

Autologica DMS for SAP Business One se encuentra disponible para concesionarios y grupos comerciales de todo el mundo, y se ofrece en español, inglés y portugués.

El Centro de Integración y Certificación de SAP® (SAP ICC) ha certificado que Autologica DMS 1.0 ha demostrado interoperar con el entorno SAP Business One para MS SQL a través del Kit de Desarrollo de Software (SDK) de SAP Business One 10.0. La aplicación SAP Business One ayuda a las pequeñas y medianas empresas y las subsidiarias de las grandes empresas a analizar instantáneamente los crecientes volúmenes de datos y obtener los beneficios de un rápido rendimiento de las aplicaciones mientras se mantiene un panorama de TI optimizado. Las soluciones certificadas por SAP para la empresa inteligente aprovechan el alcance completo de las soluciones y tecnologías de SAP.

Sobre Autologica

Autologica es líder mundial en software innovador para concesionarios de autos, camiones, y maquinaria agrícola y de construcción, que se ofrece bajo el modelo SaaS. Su solución principal es Autologica Sky DMS, un sistema de gestión en la nube. También ofrece soluciones complementarias como Tracker CRM, Turnos365 (agenda de turnos de servicio), DealerTablet (aplicación para la recepción de vehículos en el taller) y Autologica BI (business intelligence para concesionarias). Autologica DMS for SAP Business One es su versión del DMS que incluye un conector certificado por SAP. Cientos de concesionarias, representando a 70 marcas en más de 20 países, usan software de Autologica.

www.autologica.com

Any statements in this release that are not historical facts are forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties described in SAP's filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including its most recent annual report on Form 20-F, that could cause actual results to differ materially from expectations. SAP cautions readers not to place undue reliance on these forward-looking statements which SAP has no obligation to update and which speak only as of their dates. © 2021 SAP SE. All rights reserved.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE in Germany and other countries. Please see https://www.sap.com/copyright for additional trademark information and notices. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.

For more information, press only:

Enzo Conforti

Head of Marketing

[email protected]

www.autologica.com

FUENTE Autologica S.A.

SOURCE Autologica S.A.