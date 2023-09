Automation Anywhere stellt erweiterte generative KI-gestützte Automatisierungsplattform vor, um Menschen und Teams zu unterstützen und die Produktivität von Unternehmen zu steigern

Die ersten benutzerdefinierten generativen KI-Automatisierungsmodelle, die für die Arbeit entwickelt wurden, werden die Transformation von Unternehmen beschleunigen und die Unternehmensautomatisierung verantwortungsvoll skalieren, um Mitarbeiter zu befähigen, die Produktivität zu steigern und die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern.

AUSTIN, Texas, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- Imagine 2023 -- Automation Anywhere, der führende Anbieter für intelligente Automatisierung gab heute eine bahnbrechende Erweiterung seiner Automation Success Platfom bekannt. Diese Erweiterung ermöglicht es Unternehmen, die Verfahren ihrer Transformation zu beschleunigen und KI sicher in ihre gesamte Unternehmensstruktur zu integrieren. Die neuen Tools und Verbesserungen von Automation Anywhere bieten KI-gestützte Automatisierung für jedes Team, System und Verfahren. Auf der Imagine 2023 präsentierte das Unternehmen eine neue Ebene verantwortungsvoller KI und kündigte vier bedeutende Produktaktualisierungen an, darunter das brandneue Autopilot. Dieses ermöglicht die schnelle Entwicklung von durchgängigen Automatisierungen, aus der Verfahrensfindung heraus, indem es die Leistung der generativen KI nutzt. Das Unternehmen hat außerdem neue und erweiterte Funktionen in Automation Co-Pilot for Business Users, Automation Co-Pilot for Automators sowie Document Automation angekündigt.

„Die Kombination aus generativer KI und intelligenter Automatisierung stellt die umwälzendste technologische Veränderung unserer Generation dar," so Mihir Shukla, CEO und Mitbegründer von Automation Anywhere. „Jedes Unternehmen, jedes Team, jeder Einzelne wird in der Lage sein, sein Arbeitssystem neu zu konzipieren und die Verfahren zu automatisieren, die sie behindern. Großartige Mitarbeiter, die mit KI und intelligenter Automatisierung ausgestattet sind, werden ihre Unternehmen maßgeblich verändern, indem sie ihre Produktivität und Kreativität steigern und das Geschäft beschleunigen."

Eine neue verantwortungsvolle KI-Ebene

Grundlage dieser Innovationen ist eine verantwortungsbewusste KI-Ebene, die neue, kundenspezifische generative KI-Automatisierungsmodelle umfasst, die auf der Grundlage führender großer Sprachmodelle entwickelt und mit anonymisierten Metadaten aus Millionen von Automatisierungen geschult wurden. Die neue Ebene umfasst ebenfalls zusätzliche KI-Tools sowie Sicherheits- und Governance-Funktionen, die für die nächste Generation der Automatisierungsentwicklung von zentraler Bedeutung sind.

Die gebündelte Kraft von Automatisierung und generativer KI stellt in Aussicht, die Produktivität in unserer Organisation freizusetzen. Automation Anywhere ermöglicht uns, unseren Weg der Transformation drastisch zu beschleunigen," so Matt Ham, Vizepräsident für digitale Automatisierung bei Osaic, einer der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften des Landes. „Die Automation Success Platform ermöglicht uns, unseren 11.000 Finanzberatern und 2.500 Mitarbeitern neue intelligente Automatisierungsdienste anzubieten. Wir glauben an stetige Innovation und freuen uns darauf, mit den neuen Lösungspaketen Automation plus Generative AI, Automation Co-Pilot for Business Users, der intelligenten Document Automation für komplexe Formulare und Kundenservice-Lösungen der nächsten Generation neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Kunden- und Mitarbeitererfahrung zu erschließen, bei denen Automatisierung, KI und Menschen nahtlos zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen."

Steigerung der Produktivität von Geschäftskunden

Aufbauend auf der ersten Welle der generativen KI-Innovationen, die im Juni 2023 angekündigt wurden, wurden die Lösungen Automation Co-Pilot for Business Users und Document Automation von Automation Anywhere, die jetzt mit generativer KI verfügbar sind, erweitert, um neue Anwendungsfälle und LLM-Integrationen einzuschließen.

Automation Co-Pilot for Business Users bettet die Automatisierung direkt nahtlos in eine Geschäfts- oder Webanwendung ein. Dank der generativen KI kann Automation Co-Pilot nun Aufgaben übernehmen, die zuvor nicht realisiert werden konnten. Dazu gehören unter anderem E-Mail-Triage und Weiterleitung an Kundenserviceteams, Warnungen vor Geldwäsche sowie das Berichtswesen im Bankensektor und das Erstellen von Zusammenfassungen nach Arztbesuchen für Patienten im Gesundheitswesen. Automation Co-Pilot dient ebenfalls als wichtige integrierte Leitlinie für eine verantwortungsbewusste KI-Nutzung und steuert die Interaktion von Geschäftsteams mit generativer KI.

„Wir haben uns mit Automation Anywhere zusammengeschlossen, um generative KI und Automatisierung in unserem Unternehmen zu integrieren, um damit die Produktivität in unserem gesamten Unternehmen zu steigern," soSrikanth Haridoss, Direktor für Unternehmenslösungen, Plattform- und Hyperautomatisierungsdienste bei Paramount. „Unsere Partnerschaft hilft uns weiterhin, neue Möglichkeiten zur Automatisierung unserer Systeme und Verfahren zu entdecken, während wir unser Geschäft ausweiten."

Schnellere Automatisierungstechnik und Geschwindigkeitsentwicklung

Die Produkte Automation Co-Pilot for Automators und Autopilot basieren auf generativer KI und verkürzen den Zyklus von der Automatisierung bis zum ROI von Monaten auf Minuten maßgeblich. Automation Co-Pilot for Automators ist ab heute als Betaversion erhältlich und wird Anfang 2024 allgemein erhältlich sein. Autopilot wird etwa Anfang 2024 erhältlich sein.

Autopilot sorgt automatisch für neue Automatisierungsmöglichkeiten und wandelt sie mithilfe der Leistungsfähigkeit generativer KI in durchgängige Automatisierung um. Autopilot verknüpft die Verfahrensfindung, CoE-Manager und Automation Co-Pilot for Automators miteinander und ermöglicht so eine schnellere Automatisierungsentwicklung. Diese neue Funktion ermöglicht es Unternehmen und Teams, in wenigen Minuten von der Verfahrensfindung zur Automatisierung überzugehen, indem sie den monatelangen Kommunikations- und Kollaborationsprozess zwischen Geschäfts- und Automatisierungsteams im Rahmen einer nahtlosen, einheitlichen Erfahrung strafft. Dies ermöglicht es Unternehmen, in der heutigen dynamischen Geschäftsumgebung agil zu bleiben, indem sie dazu beitragen, die sich ändernden Verfahren innerhalb eines Unternehmens schnell zu verstehen und neue Automatisierungen zu entwickeln, wenn neue Anforderungen entstehen.

„GenAI wird in mindestens drei wichtige Bereichen der Automatisierung einfließen, um die Vorteile der Automatisierung für die Arbeitnehmer zugänglicher zu machen," so Maureen Fleming, Programm-Vizepräsidentin für KI- und Automatisierungsforschung bei IDC. „GenAI wird das, was automatisiert werden kann, erweitern und interaktiv Empfehlungen geben und Fragen beantworten, was den Teams helfen wird, ihre Arbeit effizienter und präziser zu erledigen. Zudem wird GenAI zunehmend eine längerfristige Automatisierung ermöglichen, indem es eine mitarbeitergesteuerte interaktive Automatisierung für die individuelle und Team-Automatisierung ermöglicht."

Verantwortungsbewusste Skalierung mit KI-Tools, Governance und Best Practices

Auf der Imagine 2023 hat Automation Anywhere ebenfalls eine neue Reihe von KI-Tools, Governance und Best Practices als Teil unserer verantwortungsvollen AI-Ebene vorgestellt. Diese vielseitige Auswahl an Funktionen hat den Zweck, Organisationen ohne umfangreiche Teams von Datenwissenschaftlern oder KI-Entwicklern dabei zu unterstützen, KI-gestützte Automatisierungen mit den notwendigen Schutzmechanismen zu implementieren und zu erweitern. Diese neuen Tools und Funktionen werden ab Anfang 2024 erhältlich sein.

KI-Tools, Governance und Best Practices:

Modellauswahl: Benutzer können generative KI-Modelle über eine Vielzahl von Anbietern verwalten, die in die offene Plattform von Automation Anywhere sicher integriert werden können. Die Sicherung der Kundentermine gewährleistet, dass die gesamte Bearbeitung innerhalb eines vom Kunden verwalteten Mandats erfolgt und die Daten verschlüsselt sind.

Neben der Welle neuer Automatisierungstools erweitert Automation Anywhere sein Partner-Ökosystem, um verbesserte Integrationen mit Google Cloud, AWS und anderen Anbietern einzuführen. Das Unternehmen hebt sich weiter vom Markt ab, indem es den Anwender-Kundenservice mit der Pathfinder-Community um eine neue generative KI Community-Gruppe, eine generative KI-Kompetenzerweiterungsreihe und eine von Experten geführte Anleitung zur Hyperskalierung mit KI erweitert.

