AutoMobility LA 2024：全球汽车媒体和行业日宣布首届车队展示和主舞台节目新增精彩内容

洛杉矶2024年8月27日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show®（洛杉矶车展）宣布新增一系列精彩内容，这些将被纳入AutoMobility LA® 2024（AMLA 2024）的节目中。 AMLA 2024将于11月21日星期四在洛杉矶会议中心举行，今年将推出一项全新扩展议程。 首屈一指的年度行业和媒体日是整个汽车生态系统中必不可少的活动，将接待成千上万的参与者，包括汽车高管、持证记者、媒体代表、政府官员、政策制定者、技术专家、设计师、经销商、行业分析师、投资者、思想领袖、内容创作者和影响者。

最新增加：更多车队机动性参展商

正如先前宣布，AutoMobility LA 2024将首次推出车队机动性展览，展出车队领域最新车辆、技术和产品创新，包括从乘用车到8级重型卡车等各类车型。 除了Ford Pro、Nikola和Isuzu Trucks of America之外，洛杉矶车展自豪地宣布以下参展商的加入：

展览产品包括多种电动汽车（EV）、氢燃料电池电动汽车（HFCEV）和内燃机汽车（ICE）。 与会者可以与原始设备制造商（OEM）互动，探索其最新产品，并在现场体验众多车辆的试乘和试驾活动。

最新增加：更多参加AMLA主舞台的演讲者

AMLA主舞台和2024年内容节目将汇集汽车和技术领域的顶尖人才。 这些专家将通过一系列实际案例研究、演讲和小组讨论，探讨行业最紧迫的问题。 新增演讲嘉宾包括：

更多演讲者和完整的AMLA 2024计划将在未来几周内公布。

现已开放报名

经认可和批准的媒体可免费注册AMLA 2024。 业内与会者可在10月31日之前享受149美元的“早鸟”注册费。 自11月1日起，249美元的全额注册费将适用于所有获批的业内报名者。 点击https://automobilityla-2024.reg.buzz/即可报名。

在AMLA 2024之后，洛杉矶车展将于2024年11月22日至2024年12月1日向公众开放。

如需了解最新的展会新闻、动态和信息，请关注洛杉矶车展的X、Facebook、Instagram或LinkedIn ，并在laautoshow.com上注册并打开通知提醒。

关于洛杉矶国际车展和AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show® 创办于1907年，是世界上最具影响力的汽车盛会之一。 该展览展现了洛杉矶人对汽车的持久热爱，并为行业内汽车发布、技术和创新提供了全球化的平台。

车展将于11月22日至12月1日对公众开放，持续10天，包括感恩节当天。 这是一个准车主、行业高管、业内名人、汽车爱好者，以及想在假日期间享受难忘一天的家庭不能错过的活动。 洛杉矶车展在洛杉矶会议中心举行，为城市经济贡献数亿美元，刺激当地就业市场，是会议中心的首要收入来源。

11月21日，即车展的媒体和行业日，AutoMobility LA将推出一系列开创性的新车发布和公告，以及由汽车和技术领域领军人物参与的会议活动。 这些专家将于AutoMobility LA的主舞台通过一系列演讲和小组讨论，探讨业内最为紧迫的问题。

媒体联系人

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Dan Sampson

洛杉矶车展与AutoMobility LA首席营销与传播官

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