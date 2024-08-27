AutoMobility LA 2024：全球汽車新聞發佈與業界盛會宣佈首屆汽車發明展及主要演講活動

洛杉磯2024年8月27日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show) 宣佈今年為 AutoMobility LA® 2024 (AMLA 2024) 計畫新增一系列令人興奮的活動。AMLA 2024 將於 11 月 21 日 (星期四) 假洛杉磯會展中心舉行，今年特別推出全新擴展議程。這項頂級年度車界和記者招待會盛會成為全個汽車生態系統萬勿錯過的活動。屆時吸引數千名汽車業高層人士、已獲認證記者和媒體代表、政府官員、政策制訂者、科技家、設計師、經銷商、行業分析師、投資者、思想領袖、內容創作者和影響者蒞臨參加。

新增活動：更多 Fleet Mobility Showcase 參展商

正如較早前宣佈，AutoMobility LA 2024 將舉辦首屆 Fleet Mobility Showcase 展覽，展示汽車界最新汽車、技術和產品發明。展品包羅萬有，並以涵蓋從載客車至第 8 級重型貨車的全部產品為特色。LA Auto Show 除了邀請 Ford Pro、Nikola 和 Isuzu Trucks of America 參展外，並很榮幸宣佈邀請以下新參展商：

該活動將展示各種電動車 (EV)、氫燃料電動車 (HFCEV) 和 內燃引擎車 (ICE)。參加者可以與 OEM 製造商見面和了解最新產品，並於現場享受試坐或駕駛多架展出車輛的樂趣。

新增活動：更多演講者登上 AMLA 主要演講台

AMLA 主要演講台和 2024 年內容活動將邀請多位汽車和科技界領袖上台演講。這些專家將出席一系列實際案例研究、演講和小組討論，探討汽車業最迫切的問題。新增演講者陣容包括：

計劃將於未來幾週，公佈更多演講者和完整的 AMLA 2024 活動資料。

現正接受報名

AMLA 2024 現正接受公眾報名，並予獲認可和批准的傳媒人士免費入場。10 月 31 日前，業界參加者可享「早鳥」149 美元報名費優惠。11 月 1 日後，全額報名費為 249 美元，適用於全部獲批准的業界參加者。請即報名，網站 https://automobilityla-2024.reg.buzz/。

AMLA 2024 之後，LA Auto Show 將於 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 12 月 1 日期間向公眾開放。

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關於 Los Angeles Auto Show 及 AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show® 自 1907 年創辦以來，一直備受公認為全球最具影響力的汽車界活動之一。該車展表揚洛杉磯市民對汽車的持久熱愛，並為汽車業提供首個全球科技兼創新平台。

該活動將於 11 月 22 日至 12 月 1 日開放予公眾參觀，公眾參觀為期 10 天，並包括感恩節。對於準汽車買家、業界高層、意見領袖、車迷和希望在假期期間度過難忘一天的家庭來說，這是個萬勿錯過的活動。LA Auto Show 假洛杉磯會議中心舉行，除了為洛杉磯帶來數億美元經濟和刺激當地就業市場，也是洛杉磯會議中心最大收入來源。

11 月 21 日是該活動的新聞發佈及業內人士日，AutoMobility LA 將舉行多個首次公開展出和新聞發佈活動，以及一連串匯聚汽車和科技界領袖的大型會議。這些專家將登上 AutoMobility LA 的主要演講台，帶來一系列演講和小組討論，並探討汽車業界最迫切的問題。

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Tania Weinkle

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Dan Sampson

Los Angeles Auto Show 及 AutoMobility LA 首席營銷與傳訊總監

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