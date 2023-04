Autonomo accélère sa croissance - La société allemande Autonomo, leader dans le domaine de la vision par ordinateur et de l'intelligence artificielle, accueille le détaillant Meyer, qui fait partie du groupe Edeka, et Brookstreet Equity Partners de Londres en tant qu'investisseur principal

HAMBOURG, Allemagne, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- AUTONOMO, fournisseur allemand de premier plan de technologies de vision par ordinateur pour le commerce de détail, a annoncé un nouvel investissement réalisé par Brookstreet Equity Partners et son premier client, Meyer, qui fait partie du groupe EDEKA, le plus grand distributeur de produits alimentaires d'Allemagne. Cet investissement permet à AUTONOMO de poursuivre sa mission, qui est de simplifier les achats pour les clients et d'accroître les bénéfices pour les détaillants.

Autonomo GmbH partners with Retailer Meyer, part of Edeka Group

Ce partenariat se traduira par l'ouverture de plusieurs nouveaux magasins autonomes dans le nord de l'Allemagne, équipés de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique. L'objectif de ces nouveaux magasins est de remédier à la pénurie actuelle de main-d'œuvre tout en répondant à la demande des clients qui souhaitent une expérience d'achat pratique.

« Nous sommes ravis de nous associer à Autonomo pour offrir l'avenir du commerce de détail à nos clients », a déclaré Jörg Meyer, propriétaire et PDG de Meyer's Frischecenter. « Nous avons étudié plusieurs fournisseurs et la technologie de pointe d'Autonomo est la mieux conçue pour simplifier le processus d'achat pour les détaillants et les clients. »

« Notre premier magasin autonome proposera une large gamme de produits, notamment des fruits et légumes frais, des produits laitiers, des viandes, des vins, des bières et des produits de boulangerie. Les clients peuvent utiliser leurs cartes de crédit/débit ou leurs smartphones pour accéder au magasin et effectuer leurs achats sans aucune intervention humaine, ce qui simplifie le processus d'achat. »

Autonomo a été fondée en 2021 par Patrick Müller-Sarmiento ( ex-PDG de Metro/real Group et associé senior de Roland Berger) et James Sutherland (ancien élève de Harvard).

« Aider Meyer, qui fait partie du groupe Edeka, à résoudre ses plus gros problèmes dans ses magasins physiques explique le travail acharné et le dévouement de notre talentueuse équipe AUTONOMO », a déclaré James Sutherland, PDG d'Autonomo.

Patrick Müller-Sarmiento, président d'Autonomo, a déclaré : « Nous avons réalisé des tests approfondis et nous nous réjouissons à l'idée d'annoncer d'autres réussites innovantes dans un avenir proche. »

