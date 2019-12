Autoridade de Investimento do Qatar investe 3.200 crores (rúpias indianas) na Adani Electricity Mumbai Limited

Como parte da transação, a ATL e a QIA aprovaram planos definitivos para garantir que mais de 30% da eletricidade fornecida pela AEML seja gerada de em centrais de energia eólica até 2023. Além disso, a ATL e a QIA aprovaram várias outras iniciativas verdes para combater as mudanças climáticas e facilitar a transição para uma economia sustentável e de baixo carbono.

A Transação demonstra as relações cada vez mais fortes entre a Índia e o Qatar e o compromisso dos dois países em continuar estreitando seus vínculos nos próximos anos.

Gautam Adani, presidente do Adani Group, comentou: "Estamos encantados por iniciar essa parceria com a Autoridade de Investimento do Qatar. Juntos, continuaremos a trabalhar para aumentar a confiabilidade do fornecimento e a satisfação do consumidor para mais de três milhões de consumidores da AEML atendidos em Mumbai. Acreditamos que essa transação é um passo significativo na jornada do Adani Group, marcando o início de uma parceira de longo prazo com a QIA".

Mansoor AL-Mahumoud, diretor executivo da QIA, comentou: "Acreditamos que a Adani Electricity Mumbai Limited é a melhor concessionária de eletricidade da Índia e tem um enorme potencial de crescimento. Estamos entusiasmados em criar uma parceria de longo prazo com o Adani Group, com quem compartilhamos uma abordagem intergeracional para os investimentos e a visão para o crescimento sustentável e o sucesso contínuo da AEML".

Al-Mahmoud acrescentou: "Esse investimento demonstra a nossa confiança na Índia, com quem o Qatar tem vínculos sólidos e de longa data, e excelentes relações".

A Transação é a mais recente de uma série de investimentos realizados pela QIA em ativos de infraestrutura de classe mundial com parceiros confiáveis globalmente.

Espera-se que a transação seja concluída no início de 2020, sujeita ao recebimento de aprovações regulatórias e ao cumprimento das condições habituais.

SKN Advisors Limited atuou como assessor financeiro e Cyril Amarchand Mangaldas foi assessor jurídico da ATL e da AEML na Transação.

A J.P. Morgan atuou como assessora financeira e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP e AZB & Partners foram assessores jurídicos para a QIA na transação.

Sobre a Adani Electricity Mumbai Limited (AEML) – A Adani Electricity Mumbai Limited, que faz parte do diversificado Adani Group, é uma empresa integrada de geração, transmissão e distribuição de eletricidade a varejo. A AEML possui e opera a maior e mais eficiente rede de distribuição de energia da Índia. A AEML atende a mais de três milhões de consumidores espalhados por 400 quilômetros quadrados em Mumbai e seus subúrbios, fornecendo quase 2.000 MW da demanda de energia, com 99,99% de confiabilidade, uma das taxas mais altas do país. A AEML oferece um excelente serviço ao cliente com a ajuda de tecnologias avançadas. Para obter mais informações, visite www.adanielectricity.com

Sobre a Adani Transmission Limited (ATL) – A Adani Transmission Limited é o braço comercial de transmissão e distribuição do Adani Group, um dos maiores conglomerados empresariais da Índia. A ATL é a maior empresa de transmissão privada do país com uma rede de transporte cumulativa de cerca de 14.738 km de circuito, dos quais 11.477 estão operacionais e 3.261 estão em fases variadas de construção. Com a previsão de que a demanda por energia na Índia irá quadruplicar nos próximos anos, a ATL está totalmente preparada para criar uma rede de transmissão de energia forte e confiável e trabalhar ativamente para atingir o objetivo de "Power for All" ("Energia para Todos") até 2022. Para obter mais informações, visite www.adanitransmission.com

Sobre a Qatar Investment Authority (QIA) – A Autoridade de Investimento de Qatar (QIA) é o fundo de investimento soberano do Estado do Catar e um dos grandes colaboradores da Visão Nacional do Catar de 2030. A QIA foi fundada em 2005 para fortalecer a economia do país, com a diversificação para novas classes de ativos. Com base no legado dos investimentos do Qatar que remontam a mais de três décadas, a crescente carteira de investimentos de longo prazo da QIA ajuda a complementar a riqueza do Estado do Qatar em recursos naturais. Com sede em Doha, e com uma subsidiária em Nova York (QIA Advisory), a QIA está estruturada para operar nos mais altos níveis de investimento global. Como um investidor de classe mundial, a QIA adere às mais rigorosas práticas financeiras e comerciais. A QIA tem um forte histórico de investimento em várias classes de ativos, inclusive títulos cotados em bolsa, propriedade, ativos alternativos e private equity em todos os principais mercados globais. A QIA busca investimentos responsáveis em âmbito social, econômico e ambiental e procura mais do que retornos de curto prazo, já que seu objetivo é um crescimento equilibrado e sustentável para maximizar os retornos de longo prazo. Para obter mais informações, visite www.qia.qa

