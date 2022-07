AUTORIDADES MEXICANAS, BRASILEIRAS E COLOMBIANAS ADOTARAM DECLARAÇÃO MULTILATERAL PARA ACELERAR O COMÉRCIO GLOBAL

Líderes de negócios e dirigentes do México, Colômbia e Brasil, entre outros países latino-americanos, adotaram uma declaração conjunta para acelerar o comércio global e a resiliência ao comércio na Cúpula Global do World Logistics Passport (WLP)

O WLP cresceu para mais de 40 países-membros, cobrindo quase metade do comércio global e pretende crescer para cobrir 75% do PIB global até 2025

O Índice Global de Resiliência de Fretes (Global Freight Resilience Index, GFRI) de 2022 mostra que a resiliência de frete aumentou no México e na Colômbia, apesar das pressões da cadeia de suprimentos global

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 11 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- O World Logistics Passport (WLP), anunciou em sua segunda Cúpula Global Anual do WLP que quase dobrou de tamanho em seu segundo ano de operação, com sua presença agora cobrindo mais de 40 países e quase metade (47%) do comércio global, enquanto membros do WLP, incluindo México, Colômbia e Brasil, entre outros, adotaram uma nova declaração para acelerar o comércio global.

A Cúpula recebeu uma combinação de CEOs, ministros do governo e representantes dos principais órgãos de comércio internacional, concordando com uma declaração conjunta sobre a direção futura do comércio global. Entre os representantes estavam Sua Alteza Sheikh Ahmed bin Saeed al Maktoum, presidente e CEO do Emirates Group, Sua Excelência Tatiana Clouthier, Secretária de Economia do México, Neville Matjie, CEO de Comércio e Investimento KwaZulu-Natal, e Coronel Mamadou Gueye, Chefe da Divisão de Orientação e Prospecção, Alfândega de Senegal.

Apresentada por Sua Excelência Tatiana Clouthier, Secretária de Economia do México, a declaração afirma que o comércio global sustentável e inclusivo é fundamental para o crescimento econômico, resiliência e cooperação multilateral, ao mesmo tempo em que define a ambição do WLP de cobrir 75% do PIB nominal global até 2025.

O World Logistics Passport (WLP) é uma iniciativa global, liderada pelo setor privado, projetada para facilitar o fluxo do comércio global, desbloquear o acesso ao mercado através da criação de novas rotas comerciais e fornecer eficiências econômicas aos membros. Com nove membros em toda a América Latina, o WLP está presente nas principais economias, incluindo Brasil, Colômbia, Uruguai, Chile e México.

Em junho de 2022, o WLP realizou exposições itinerantes no Chile, Brasil e Colômbia, aumentando a visibilidade do WLP em todo o continente e permitindo oportunidades de facilitação comercial. Por exemplo, um evento foi realizado com exportadores de café em Santos, Brasil, para discutir oportunidades de diversificar as exportações para o Oriente Médio por meio da rede do WLP. Outro evento no Chile contou com a participação de mais de 50 líderes de negócios e autoridades governamentais de alto nível, incluindo o presidente do Senado do Chile.

Na Cúpula, o Índice Global de Resiliência de Fretes (GFRI) de 2022, desenvolvido pela Whiteshield, mostrou que a resiliência de frete aumentou nas regiões em desenvolvimento, incluindo Oriente Médio, África, América Latina e Ásia-Pacífico. O Índice compreende dois subpilares: Oportunidade em políticas públicas e desempenho do frete. O México e a Colômbia foram especificamente mencionados em função de crescimentos notáveis na resiliência do frete em meio à contínua pressão sobre as cadeias de suprimentos globais.

No ano passado, o mandato do WLP também cresceu para se tornar um facilitador comercial. Hoje, o WLP fortalece a cooperação apoiando as autoridades alfandegárias com comércio eficiente e seguro. Além disso, o WLP está desbloqueando e aprimorando rotas comerciais em sua rede exclusiva de parceiros e membros, aumentando o comércio de commodities de alto valor, como café, metais preciosos e eletrônicos de consumo.

Mahmood Al Bastaki, Gerente Geral do World Logistics Passport, disse:

"Na Cúpula Global do WLP inaugural do ano passado, o Sultão Ahmed bin Sulayem anunciou que a rede WLP havia crescido para cobrir 23 países. Tenho o prazer de anunciar que nossa rede quase dobrou, com o WLP agora cobrindo 43 países, representando 47% do comércio global. Além disso, nossa rede agora consiste em 121 parceiros do WLP com mais de 240 benefícios confirmados, relacionados a custo e eficiência, oferecidos a cerca de 1.000 empresas que optaram pelo programa globalmente."

Observações para editores

Declaração do WLP Global Summit 2022

O comércio global sustentável e inclusivo é fundamental para o crescimento econômico, resiliência e cooperação multilateral

O WLP é parte integrante da resposta econômica global para impulsionar o comércio internacional e tem como objetivo cobrir 75% do comércio global até 2025;

O WLP seja inclusivo e aberto a todos os países e empresas que atendam aos requisitos mínimos em termos de capacidades e integridade;

O WLP continuará a trabalhar em estreita colaboração com órgãos internacionais, como a Organização Mundial de Aduanas (OMA) e a Organização Mundial de Comércio (OMC), para tornar o comércio mais sustentável e inclusivo;

A governança global do WLP será reforçada pela introdução da copresidência da cúpula Global, integrada por um dos países participantes e ocupada de forma rotativa anualmente;

Um novo conselho do setor privado será lançado para aconselhar o WLP em nível global;

O WLP colaborará com Instituições Financeiras Internacionais (IFIs) para identificar novos modos de financiamento para abordar lacunas de capacidade na infraestrutura logística multimodal;

O WLP trabalhará para acelerar a introdução da infraestrutura digital (soft) para tornar o comércio mais eficiente e produtivo para todas as partes interessadas

O WLP continuará a apoiar importantes iniciativas internacionais, como o Programa de Operador Econômico Autorizado (Authorized Economic Operator, AEO) da OMA, oferecendo uma gama mais abrangente de benefícios de outros parceiros de logística, como portos, aeroportos e companhias aéreas;

Sobre o World Logistics Passport

O World Logistics Passport (WLP) é uma iniciativa global, liderada pelo setor privado, projetada para facilitar o fluxo do comércio global, desbloquear o acesso ao mercado através da criação de novas rotas comerciais e fornecer eficiências econômicas aos membros. Traders e despachantes de carga obtêm benefícios maiores quanto mais eles negociam através dos hubs WLP.

Os benefícios incluem economia de tempo e custo, além de liberações mais rápidas. Desbloquear esses benefícios permite que importadores/exportadores, nações e regiões tenham acesso a novos mercados, diversifiquem o comércio de produtos existentes e aumentem a participação de mercado em produtos de exportação importantes.

Como demonstrado nos hubs totalmente operacionais, comerciantes e agentes de carga que são membros do WLP podem esperar um aumento anual no comércio, em média, de até 5-10%. Gratuito para participar, o WLP é inclusivo, cobrindo todo o ecossistema comercial, desde frete e logística até financiamento comercial.

FONTE World Logistics Passport

SOURCE World Logistics Passport