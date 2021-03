Autoridades regulamentadoras autorizam aquisição da TMS Brokers pela OANDA

LONDRES, 23 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Líder global em serviços de negociação (trading) on-line de múltiplos ativos, dados e análises de moedas, a OANDA Global Corporation recebeu aprovação regulatória para concluir a aquisição da corretora líder da Polônia, Dom Maklerski TMS Brokers SA (TMS). A aquisição foi aprovada na manhã de hoje pela Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia.

Gavin Bambury, CEO da OANDA, declarou: "Estamos muito satisfeitos pela aprovação regulatória da aquisição da TMS Brokers. Com a aquisição agora aprovada, esperamos fechar o negócio e começar a trabalhar na integração de nossa infraestrutura tecnológica, ferramentas-chave e recursos de negociação a fim de oferecer a melhor experiência de negociação possível aos clientes da OANDA e da TMS."

Em setembro de 2020, a OANDA assinou o primeiro contrato para adquirir 100% das ações da TMS Brokers. O negócio marca a primeira de uma série de aquisições estratégicas que a OANDA pretende concluir nos próximos anos.

Sobre a OANDA

Fundada em 1996, a OANDA foi a primeira empresa a compartilhar informações sobre taxas de câmbio gratuitamente na Internet, lançando uma plataforma de negociações FX que ajudou a desbravar o desenvolvimento da negociação de moedas baseada na web cinco anos depois. Atualmente, o grupo oferece trading on-line de múltiplos ativos, dados de moeda e análises para clientes de varejo e corporativos, demonstrando uma experiência inigualável em mercado de câmbio. Com entidades regulamentadas em oito dos mercados financeiros mais ativos do mundo, a OANDA continua dedicada a transformar os negócios do mercado de câmbio. Para mais informações, acesse oanda.com ou siga-nos no Twitter, Facebook ou YouTube.

Sobre a TMS

A TMS Brokers é a mais antiga corretora de múltiplos ativos da Polônia. Desde 1997, a TMS presta serviços a milhares de clientes da Polônia e da Europa oferecendo negociações em FX, CFDs de índices, criptomoedas, ações e commodities por meio de plataformas MT4/MT5 e um aplicativo móvel proprietário inovador. A multipremiada equipe da empresa ajuda indivíduos e empresas com todos os serviços relacionados a moedas e ações, que incluem consultoria e análise, câmbio de moedas e soluções de pagamento digital licenciadas. Para mais informações, acesse www.tms.pl.

