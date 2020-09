Autorisation de la numérisation dans les systèmes gouvernementaux et militaires classifiés : le SDoT Labelling Service d'INFODAS reçoit l'habilitation SECRET pour la solution de classification des données conforme aux exigences de l'OTAN

Tous les composants de la gamme de produits Secure Domain Transition (SDoT) répondent aux exigences strictes du BSI en matière de sécurité matérielle et logicielle au niveau SECRET de l'Allemagne, ainsi qu'au niveau inférieur. Les habilitations SECRET OTAN et SECRET UE ont également été accordées. Les produits SDoT permettent de rendre les données disponibles ou de les échanger de manière contrôlée tout en protégeant les données sensibles.

Les organisations du secteur public qui traitent des renseignements classifiés et veulent recourir à la numérisation souhaitent souvent partager sélectivement des données sensibles avec d'autres systèmes, organisations ou alliés en temps réel. Cependant, de nombreux objets de données non structurés (p. ex., images, vidéos, dossiers de patients, documents) nécessitent un autre élément sécurisé pour la décision de diffusion, car leur niveau de classification pourrait être modifié facilement.

Le SDoT Labelling Service résout ce problème. Il permet de classer manuellement ou automatiquement tout objet de données avec une étiquette de sécurité XML inviolable liée par chiffrement à un fichier. Le produit complète la solution multidomaines bidirectionnelle SDoT Security Gateway pour les domaines de niveaux SECRET et inférieurs afin que même les données non structurées puissent être filtrées. Le SDoT Labelling Service est placé dans l'infrastructure de TI classifiée et peut être intégré dans n'importe quel environnement de travail (p. ex., Microsoft Outlook, Word, Excel) de l'utilisateur, ce qui garantit un degré élevé d'adoption par l'utilisateur et une sécurité axée sur les données. Par ailleurs, INFODAS propose la station de travail SDoT, un ordinateur portable durci doté d'une application de classification des données.

Les étiquettes de sécurité XML peuvent être définies librement par une organisation et inclure des catégories telles que le créateur d'une étiquette, les politiques de partage permissives et restrictives, ou la validité de l'étiquette. Tout changement apporté à une étiquette est consigné systématiquement tout au long de son cycle de vie. Même la plus petite modification apportée à un objet de données entraîne automatiquement l'invalidation d'une étiquette qui empêche sa libération d'un domaine classifié. Les étiquettes de sécurité XML adhèrent déjà aux nouveaux accords de normalisation OTAN 4774 pour les étiquettes de confidentialité et OTAN 4778 pour la liaison des métadonnées.

Le SDoT Labelling Service est conçu et fabriqué en Allemagne selon le principe de sécurité dès la conception. Il possède la même architecture matérielle et logicielle de sécurité haut de gamme que la SDoT Diode, la SDoT Security Gateway et la SDoT Security Gateway express. La gamme de produits SDoT d'INFODAS offre actuellement les solutions interdomaines évaluées par le gouvernement les plus complètes sur le marché mondial pour la sécurité des réseaux et la prévention des fuites de données. Depuis 10 ans, les produits SDoT sont utilisés dans les environnements les plus complexes et les plus critiques du monde.

À propos d'INFODAS – connect more.be secure

INFODAS est une entreprise familiale indépendante, fondée en Allemagne en 1974. L'entreprise développe des solutions multidomaines innovantes basées sur des principes de sécurité dès la conception et propose un service de conseil en matière de cybersécurité et d'informatique aux gouvernements, aux clients intervenant dans le secteur de la défense et aux clients commerciaux. Les solutions multidomaines de la gamme de produits SDoT d'INFODAS (SDoT Security Gateway, SDoT Software Data Diode, SDoT Labelling Service, PATCH.works) ont reçu les habilitations SECRET de l'Allemagne, SECRET UE et SECRET OTAN, et sont répertoriées dans le NATO Information Assurance Products Catalogue.

