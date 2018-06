Autorisation du nouveau modèle d’études de l’UE EDU pour la médecine humaine

« Le nouveau modèle d'études EDU permet aux jeunes de bénéficier de la meilleure formation actuellement possible au métier de médecin. EDU s'engage ainsi en faveur de la création d'un système de santé global plus juste et plus durable. » [Prof. Dr méd. Andreas Hoeft, European Society of Anesthesiology (société européenne d'anesthésiologie), membre du conseil d'administration et président du comité scientifique]

C'est dans le cadre d'une cérémonie officielle qu'Evarist Bartolo, ministre de l'éducation et de l'emploi de la République de Malte, a remis aujourd'hui à Digital Education Holdings Ltd. (DEH) son accréditation en tant qu'université. En même temps, la National Commission for Further and Higher Education (Commission nationale de la formation continue et de l'enseignement supérieur) a accrédité la licence de médecine (« Bachelor of Medicine ») de DEH au sein du cadre européen des certifications. C'est ainsi que débute la phase de candidature aux études de médecine d'EDU, la plate-forme universitaire de DEH. Les premiers étudiants entameront leurs études de médecine dès le mois de novembre de cette année.

EDU combine une pédagogie numérique moderne avec une formation pratique spécialisée intensive à l'hôpital universitaire. Le programme d'études de médecine comprend un cursus de licence (« Bachelor ») en trois ans suivi d'un cursus de master en deux ans dans le domaine de la médecine humaine, totalisant plus de 5 500 heures de cours théoriques et de formation clinique pratique. Le cursus d'études dispose d'une certification correspondant à au moins 300 crédits ECTS, et respecte donc les exigences européennes.

Les contenus de cours théoriques sont dispensés dans un environnement d'apprentissage virtuel. Les étudiants y travaillent ensemble au sein d'équipes à des tâches de complexité croissante et reçoivent le soutien individuel d'enseignants de l'université. Les principes théoriques ainsi élaborés sont ensuite directement approfondis et appliqués dans les hôpitaux universitaires dans le cadre d'un travail en petits groupes. Il existe en Allemagne des hôpitaux universitaires d'EDU actuellement entre autres à Berlin, Erfurt, Krefeld, Oberhausen et Wiesbaden ; des cliniques supplémentaires ouvriront prochainement dans d'autres États membres de l'UE ainsi que dans des États africains. Le premier partenaire clinique du « Bachelor of Medicine » est la société Helios Kliniken GmbH, l'un des plus grands prestataires de services de prise en charge stationnaire et ambulatoire des patients en Europe.

« Nous sommes convaincus que des cours numériques modernes combinés à une formation pratique intensive contribueront durablement à répondre au besoin croissant de médecins qualifiés et de personnel médical en Europe », déclare le Prof. Dr Andreas Meier-Hellmann, médecin-chef de la société Helios Kliniken GmbH.

Vous trouverez des informations détaillées sur les offres d'études d'EDU sur le site http://www.medical.edu.eu . Les étudiants intéressés pourront s'y informer sur le « Bachelor of Medicine » et déjà soumettre leur candidature en ligne.

