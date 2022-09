'Autorité de l'électricité et de l'eau de Bahreïn lance un appel d'offres pour un projet d'assainissement d'une décharge en vue de la construction d'une ferme solaire de 100 MW

MANAMA, Bahreïn, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'Autorité de l'eau et de l'électricité de Bahreïn (EWA) a lancé son processus d'appel d'offres en vue de la sélection d'un entrepreneur qualifié pour l'assainissement d'une décharge de deux kilomètres carrés afin de préparer le terrain pour la conception et la mise en œuvre d'un projet solaire d'une capacité minimale de 100 MW. La décharge est située à Askar, dans le gouvernorat du sud de Bahreïn.

La portée du projet comprendra la conception et la construction d'un système d'extraction et de traitement des gaz de sites d'enfouissement afin de répondre aux exigences des normes environnementales conformément aux exigences du Conseil suprême de l'environnement. Le projet comprendra également l'assainissement du terrain, le développement de systèmes de gestion des gaz et des lixiviats, ainsi qu'un système de drainage afin que le site soit prêt pour la construction et l'exploitation du projet solaire.

L'appel d'offres comprend également l'étude du site pour répondre aux spécifications de performance requises et la surveillance environnementale de la décharge (lixiviat, contamination des eaux souterraines, émissions atmosphériques, traitement des gaz de décharge, etc.) à intervalles convenus jusqu'à 12 mois après l'achèvement de l'assainissement du site.

Commentant le lancement de l'appel d'offres, S.E. Kamal bin Ahmed Mohammed, président de l'AEE, a déclaré : « Bahreïn s'engage pleinement à atteindre les objectifs de la COP 26 et finalement à réaliser des objectifs et des investissements concrets en matière de changement climatique. La conversion de cette décharge en une ferme solaire capable de produire 100 MW est l'une des nombreuses mesures que le pays espère mettre en œuvre pour réaliser l'objectif de réduire à zéro les émissions de carbone au Bahreïn d'ici 2060. »

Le document d'appel d'offres définit des exigences claires en matière de normes environnementales afin de s'assurer que le projet respecte les meilleures pratiques internationales, garantissant ainsi la sécurité du site et la longévité du projet. Dans le cadre d'un appel d'offres distinct et parallèlement à ce projet, l'AEE lancera une « Demande de proposition (DP) » pour la construction d'une centrale solaire de 100 MW située sur la décharge assainie.

Avec le Plan de relance économique de Bahreïn, le Royaume prévoit de réaliser des investissements d'une valeur de 30 milliards USD dans des projets stratégiques, créant ainsi de nouvelles opportunités d'investissement dans les infrastructures et les secteurs prioritaires à travers le Royaume, y compris les secteurs des énergies renouvelables tels que l'hydrogène bleu et vert.

Les soumissionnaires peuvent obtenir les documents d'appel d'offres et soumettre des propositions sur le site Web du Bahrain Tender Board via le site suivant https://www.tenderboard.gov.bh/TenderDetails/?id=756/2022/BTB%20(4604/2022/3100) .

SOURCE Bahrain's Electricity and Water Authority