AUTORITÉ GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE : L'ARABIE SAOUDITE VA TRANSFORMER L'AVENIR DE L'AVIATION

Des leaders mondiaux participeront au « Forum de l'aviation du futur » inaugural à Riyad du 9 au 11 mai 2022

RIYADH, Arabie saoudite, 29 mars 2022 /PRNewswire/ -- Les leaders mondiaux de l'aviation se réuniront à Riyad pour le tout premier Forum de l'aviation du futur en Arabie saoudite, qui aura lieu du 9 au 11 mai. Le Forum réunira des dirigeants des secteurs public et privé, des PDG internationaux et des régulateurs pour façonner l'évolution du transport aérien international et proposer des solutions dans un monde post-pandémie.

Accueilli par l'Autorité générale de l'aviation civile (GACA), le Forum comptera plus de 120 intervenants et plus de 2 000 participants et représentants de tous les continents sont attendus. Les délégués sont invités à assister à 40 sessions, axées sur trois piliers thématiques fondamentaux : l'expérience des passagers, la durabilité et la reprise des activités après la crise.

« Le Forum de l'aviation du futur sera un moment charnière pour le secteur mondial de l'aviation. Nous réunirons les esprits les plus brillants du monde entier pour forger des solutions sur la manière dont le secteur peut se remettre de la pandémie de COVID-19, transformer l'expérience des passagers et investir dans des innovations qui réduiront les émissions de carbone et l'impact environnemental », a déclaré Saleh bin Nasser Al-Jasser, ministre saoudien des transports et de la logistique.

Le secteur du transport et de la logistique en Arabie saoudite, pilier majeur du plan de transformation économique de Vision 2030, connaît un développement rapide. Il vise à générer 150 milliards de dollars d'investissements d'ici à 2030 et à faire du Royaume un centre mondial de l'aviation. La stratégie nationale du secteur de l'aviation (NASS) de la GACA vise à accroître la connectivité aérienne vers 250 destinations, pour atteindre 330 millions de passagers, et à doubler la capacité de fret aérien pour atteindre 4,5 millions de tonnes. Le Royaume prévoit également de lancer une nouvelle compagnie aérienne nationale pour compléter ses transporteurs nationaux existants, Saudia, Flynas et Flyadeal.

La GACA travaille en étroite collaboration avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), l'agence des Nations unies basée à Montréal et chargée de promouvoir la planification et le développement de l'industrie du transport aérien dans le monde. Le président du Conseil de l'OACI, Salvatore Sciacchitano, a déclaré que le forum arrivait à un moment critique pour le secteur mondial de l'aviation.

« La coopération mondiale dans le secteur de l'aviation est plus que jamais nécessaire. Nous devons travailler ensemble pour renforcer la résilience face aux futures crises sanitaires, pour repenser et moderniser chaque étape du voyage des passagers, et pour assurer la durabilité de l'aviation face à l'urgence climatique. J'attends avec impatience le rassemblement des principaux dirigeants du secteur à Riyad, lors du Forum de l'aviation du futur, où nous pourrons collaborer pour stimuler l'ambition, l'innovation et l'élaboration des politiques nécessaires pour assurer un avenir prometteur au secteur », a déclaré M. Sciacchitano.

Dans le cadre de la transformation plus large de son secteur de l'aviation, l'Arabie saoudite s'oriente également vers la transformation en société de ses aéroports. Plus tôt cette année, la GACA et la Matarat Holding Company ont annoncé l'achèvement de la transformation institutionnelle de 25 aéroports du Royaume. Cette transformation comprenait la création de l'Airports Cluster 2 Company, qui gérera et exploitera 22 aéroports, en regroupant sous un même toit la supervision de la construction, de l'exploitation et de la gestion. L'objectif est d'améliorer le service, d'intégrer les meilleures pratiques internationales en matière de gestion aéroportuaire et d'accroître la compétitivité. Les opportunités d'investissement et de commerce dans le secteur, y compris les aéroports, le fret, la restauration, la maintenance et les services au sol, seront ouvertes aux investisseurs locaux et étrangers dans un avenir proche.

« L'ampleur des opportunités pour le monde de l'aviation en Arabie saoudite est sans précédent. Le Future Aviation Forum est une occasion de participer dès le début à l'émergence rapide de l'Arabie saoudite en tant que centre aéronautique prééminent du Moyen-Orient », a déclaré le président de la GACA, Abdulaziz Al-Duailej.

Al-Duailej a déclaré qu'il espère que le Forum de l'aviation du futur facilitera les transactions commerciales et mobilisera les investissements nécessaires pour propulser l'industrie dans l'avenir.

« Le Forum favorisera les accords commerciaux et mobilisera des fonds pour l'innovation afin de rendre l'industrie durable sur le plan économique et environnemental. Nous invitons les principaux acteurs du monde de l'aviation en Arabie saoudite afin qu'ensemble nous puissions trouver des solutions qui permettront au secteur mondial de prospérer dans les années à venir. »

SOURCE General Authority of Civil Aviation