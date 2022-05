AV-Comparatives invite les fournisseurs à participer à son test EPR (Endpoint Prevention and Response), l'un des meilleurs au monde en la matière

Le test EPR est l'évaluation la plus complète de ce type au monde. Les fournisseurs qui y participent auront l'occasion de démontrer la puissance et les performances de leurs solutions à un public d'experts, dont des responsables de la sécurité informatique et des décideurs en matière de cybersécurité.

Le test de l'année dernière a exposé dix produits à cinquante scénarios d'attaques ciblées distincts. AV-Comparatives a décerné le prix du meilleur leader stratégique à Bitdefender, Palo Alto Networks, Check Point, CrowdStrike, F-Secure, Cisco et ESET. Symantec by Broadcom a reçu le prix CyberRisk Visionaries. Deux autres fournisseurs ont obtenu le prix Strong Challengers.

Le prix Strategic Leader récompense les produits EPR qui démontrent un retour sur investissement élevé et un faible coût total de possession. Pour être nommées « Strategic Leader », les solutions EPR doivent faire la preuve de capacités exceptionnelles de prévention, de détection, de réponse et d'établissement de rapports à l'échelle de l'entreprise, combinées à des fonctionnalités opérationnelles et de flux de travail optimales pour les analystes.

Peter Stelzhammer, cofondateur d'AV-Comparatives, a déclaré : « Notre évaluation rigoureuse est l'occasion pour les fournisseurs de démontrer la puissance de leurs solutions et les résultats seront une ressource précieuse pour les entreprises qui envisagent d'investir dans les solutions EPR. »

« Le coût d'une violation n'a jamais été aussi élevé. L'année dernière, IBM a indiqué que le coût moyen d'une violation était de 4,24 millions de dollars, et ce chiffre pourrait augmenter en 2022. EPR est un excellent investissement pour toute entreprise qui souhaite réduire les risques et minimiser l'impact négatif d'une attaque. »

Les produits EPR sont utilisés pour détecter, prévenir, analyser et répondre aux attaques ciblées telles que les menaces persistantes avancées (APT). Ils détectent et bloquent les logiciels malveillants ou les attaques réseau sur des postes de travail individuels, ainsi que les attaques en plusieurs étapes qui affectent l'ensemble du réseau d'une organisation.

Les solutions EPR doivent être en mesure de recueillir des renseignements qui révèlent l'origine, la méthodologie et les objectifs d'une attaque afin de donner au personnel de sécurité la possibilité de contenir la menace, d'empêcher sa propagation, de réparer les dommages et de prévenir de futurs incidents.

Le test EPR utilise un certain nombre de techniques pour évaluer les performances des produits des vendeurs. Les attaques simulées comportent trois phases : Compromission des points d'accès et implantation, propagation interne et violation des actifs. Chaque attaque passe à l'étape suivante si la solution ne parvient pas à bloquer la menace.

Ces tests révèlent si le produit détecte une attaque, bloque automatiquement la menace dans une réponse active ou fournit les informations nécessaires à une réponse passive dans laquelle l'administrateur s'attaque lui-même à la menace.

Un autre point d'intérêt est la fenêtre Time-To-Detect.

AV-Comparatives évalue également les capacités d'investigation des produits, telles que la possibilité de présenter une chronologie d'une attaque qui révèle une ventilation de chaque phase. Le test final examine la capacité de chaque solution à rassembler et à présenter les indicateurs de compromission d'une manière utile, exploitable et facile à comprendre.

Comme tous les rapports d'essai publics d'AV-Comparatives, le rapport comparatif ERP 2021 est disponible gratuitement à ce lien :

https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2022/01/EPR_Comparative_2021.pdf

Si vous voulez que votre produit figure dans le test, contactez-nous via https://www.av-comparatives.org/contact/

À propos d'AV-Comparatives

AV-Comparatives est une organisation indépendante qui propose des tests systématiques pour examiner l'efficacité des produits logiciels de sécurité et des solutions de sécurité mobile. En utilisant l'un des plus grands systèmes de collecte d'échantillons au monde, elle a créé un environnement réel pour des tests vraiment précis.

AV-Comparatives propose aux particuliers, aux organes de presse et aux institutions scientifiques des résultats de tests audiovisuels librement accessibles. La certification par AV-Comparatives fournit un sceau officiel d'approbation des performances des logiciels, reconnu dans le monde entier.

