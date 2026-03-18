AV-Comparatives publica la cobertura de detección de APT para consumidores en 2026

Un estudio independiente demuestra una sólida protección contra las amenazas APT conocidas, si bien destaca las dificultades para detectar variantes modificadas

INNSBRUCK, Austria, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, la organización independiente de pruebas de ciberseguridad, ha publicado su informe APT Detection Coverage 2026, una evaluación en profundidad de la eficacia con la que las soluciones de ciberseguridad para consumidores detectan los conjuntos de herramientas de Amenazas Persistentes Avanzadas (APT) conocidos que se utilizan en campañas de ciberespionaje.

Las Amenazas Persistentes Avanzadas (APT) representan algunas de las formas más sofisticadas de ciberataque. A diferencia del malware convencional, las campañas APT suelen diseñarse para infiltrarse en objetivos específicos, permanecer sin ser detectadas durante largos periodos y recopilar información confidencial. Estas operaciones a menudo implican técnicas avanzadas de evasión, malware personalizado y cadenas de ataque de varias etapas.

Para evaluar las capacidades de protección actuales, AV-Comparatives realizó un estudio a largo plazo que examinó 14 productos de ciberseguridad para consumidores utilizando un conjunto de datos de 7.579 muestras de 126 grupos APT documentados públicamente. La investigación comenzó en noviembre de 2024 y concluyó en febrero de 2026, con fases de prueba que incluyeron escaneos offline y online, pruebas de seguimiento tras las actualizaciones de los proveedores y detección de comportamiento durante la ejecución. El estudio proporciona uno de los conjuntos de datos empíricos más grandes disponibles actualmente sobre cómo los productos de seguridad para consumidores detectan las herramientas APT documentadas públicamente.

Los resultados demuestran que las soluciones modernas de seguridad para consumidores ofrecen una sólida protección contra las amenazas APT conocidas, especialmente cuando se activan mecanismos de detección de comportamiento durante la ejecución. Las pruebas de ejecución arrojaron los niveles de protección más altos, con todos los productos probados alcanzando tasas de detección superiores al 99% para las muestras APT originales.

Andreas Clementi, fundador y consejero delegado de AV-Comparatives, comentó: "Las amenazas persistentes avanzadas (APT) suelen analizarse en términos políticos o estratégicos, pero desde una perspectiva técnica, son simplemente malware. Nuestro estudio demuestra que los productos de seguridad para consumidores modernos son, en general, muy eficaces para detectar conjuntos de herramientas APT conocidos, especialmente durante la ejecución. Al mismo tiempo, los resultados resaltan que las variantes modificadas aún pueden suponer un desafío para algunos motores de detección, lo que subraya la importancia de la detección de comportamiento y la mejora continua de las tecnologías de protección".

Cuando se introdujeron modificaciones binarias menores para cambiar los hashes de los archivos sin alterar el comportamiento malicioso, las tasas de detección disminuyeron para algunas soluciones. Este hallazgo indica que los mecanismos de protección que dependen en gran medida de indicadores estáticos pueden tener dificultades para reconocer versiones alteradas de malware conocido.

El análisis también examinó si el rendimiento de la detección se correlacionaba con el origen geográfico de los actores de amenazas o los proveedores de seguridad. Los resultados no mostraron una relación significativa entre la ubicación de un proveedor y su capacidad para detectar grupos APT asociados regionalmente, lo que sugiere que las brechas de detección restantes son principalmente de naturaleza técnica, más que geopolítica.

AV-Comparatives señala que los hallazgos subrayan la creciente importancia del análisis de comportamiento, la detección heurística y las tecnologías de aprendizaje automático para la defensa contra las amenazas cibernéticas avanzadas y en constante evolución. Las pruebas independientes continuas y las actualizaciones oportunas de inteligencia sobre amenazas siguen siendo esenciales para mantener una sólida protección contra ataques sofisticados.

El informe completo APT Detection Coverage 2026 está disponible en el sitio web de AV-Comparatives.

Acerca de AV-Comparatives

AV-Comparatives es una organización independiente que ofrece pruebas sistemáticas para examinar la eficacia de los productos de software de seguridad. Utilizando una de las mayores colecciones de muestras del mundo, AV-Comparatives proporciona resultados de pruebas disponibles públicamente para ayudar a usuarios y organizaciones a tomar decisiones informadas sobre soluciones de ciberseguridad.