AV-Comparatives publie le rapport de tests de performance montrant l'impact des logiciels de sécurité sur les performances des systèmes

Le test de performance comprend à la fois des produits grand public « Antivirus » et « Internet Security », tous deux désignés sous le terme de produits de sécurité. Les tests effectués par AV-Comparatives pour chacun des produits comprennent la copie de fichiers, l'archivage/désarchivage, l'installation d'applications, le lancement d'applications, le téléchargement de fichiers, la navigation sur des sites Web et la suite de tests professionnels PC Mark 10.

Les produits évalués par AV-Comparatives dans le cadre de son test de performance sont les suivants :

Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, Avira Prime, Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, G Data Total Security, K7 Total Security, Kaspersky Internet Security, Malwarebytes Premium, McAfee Total Protection, Microsoft Defender, NortonLifeLock North 360 Deluxe, Panda Free Antivirus, TotalAV Antivirus Pro, Total Defense Essential Antivirus, Trend Micro Internet Security et VIPRE Advanced Security.

AV-Comparatives a effectué son test de performance de printemps sur une machine équipée d'un processeur Intel Core i3, de 4 Go de RAM et de disques durs SSD. AV-Comparatives qualifie cette configuration de machine de « bas de gamme ». Les tests de performance ont été effectués sur un système Windows 10 21H2 64 bits (anglais) propre, après installation du logiciel de sécurité grand public (avec les paramètres par défaut). Les tests ont été effectués avec une connexion Internet active pour permettre d'évaluer l'impact réel des services/fonctionnalités du cloud. En automne, une machine haut de gamme sera utilisée pour ce test.

Sur les 17 produits de sécurité évalués, neuf ont obtenu le niveau le plus élevé, Advanced+, à savoir : K7, Panda, ESET, G Data, NortonLifeLock, McAfee, Bitdefender, Avast, AVG. Six produits ont reçu le deuxième niveau le plus élevé, Advanced, à savoir Kaspersky, VIPRE, Trend Micro, TotalAV, Avira et Malwarebytes. Microsoft et Total Defense ont reçu le prix Standard.

« Nous espérons qu'avec ces tests, nous pourrons maintenir l'engagement des utilisateurs et des vendeurs à l'égard de la sécurité des systèmes et de l'atténuation du paysage des menaces en constante évolution », a déclaré Andreas Clementi, fondateur d'AV-Comparatives. « Pour que ces solutions continuent de se développer et d'évoluer, des tests comme ceux-ci sont extrêmement importants pour garantir précision et responsabilité. »

Comme tous les rapports de tests publics d'AV-Comparatives, les résultats des tests de performance d'avril 2022 sont disponibles gratuitement à ce lien : https://www.av-comparatives.org/tests/performance-test-april-2022/

À propos d'AV-Comparatives

AV-Comparatives est une organisation indépendante qui propose des tests systématiques pour examiner l'efficacité des produits logiciels de sécurité et des solutions de sécurité mobile. En utilisant l'un des plus grands systèmes de collecte d'échantillons au monde, elle a créé un environnement réel pour des tests vraiment précis.

AV-Comparatives propose aux particuliers, aux organes de presse et aux institutions scientifiques des résultats de tests audiovisuels librement accessibles. La certification par AV-Comparatives fournit un sceau officiel d'approbation des performances des logiciels, reconnu dans le monde entier.

