AV-Comparatives publie une fiche d'information à l'occasion de ses tests Enterprise Malware et Real-World Protection des mois de mars et avril

Dans les environnements commerciaux, les produits sont souvent configurés par l'administrateur système selon les directives du fournisseur. Avec la série Enterprise Main-Test, AV-Comparatives a invité tous les fournisseurs à configurer leurs produits respectifs plus particulièrement pour un environnement d'entreprise. Les paramètres appliqués sont ensuite utilisés dans tous les tests d'entreprise de l'année. AV-Comparatives a répertorié tous les différences notables par rapport aux paramètres par défaut.

Les produits suivants (dernière version disponible au moment de l'essai) ont été testés avec un système Windows 10 en 64 bits : Acronis, Avast, Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, Cybereason, Elastic, ESET, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, Microsoft, Sophos, Trellix, VIPRE, VMware et WatchGuard.

« Les ransomware et l'hameçonnage représentent actuellement les plus grandes menaces de cybersécurité pour les entreprises. Il est donc encore plus important de choisir le bon logiciel de protection PC. »

Peter Stelzhammer, cofondateur d'AV-Comparatives

Les tests Real-World Protection ont examiné les performances des principales solutions antivirus afin d'évaluer leurs capacités dans des conditions vécues quotidiennement par les utilisateurs du monde entier. Les résultats provisoires de ce test se basent sur un ensemble de 373 cas d'essai réels (URL malveillants trouvés sur le terrain), testés à partir de début mars jusqu'à fin avril. Sur les 18 fournisseurs testés, neuf ont obtenu un taux de protection supérieur ou égal à 99 %, Bitdefender et G Data obtenant le taux de protection le plus élevé de 99,7 %.

Le test Malware Protection évalue la capacité d'un programme de sécurité à protéger un système contre l'infection par des fichiers malveillants avant, pendant ou après l'exécution. Pour ce test, 1 007 échantillons de logiciels malveillants récents ont été utilisés. Sur les 18 fournisseurs testés, 14 ont obtenu un taux de protection contre les logiciels malveillants supérieur ou égal à 99 %, VMware, Acronis, Bitdefender et Trellix ayant obtenu la note la plus élevée.

Pour s'assurer que les programmes testés ne protègent pas le système au prix d'un taux élevé de fausses alarmes, un test de faux positifs a également été effectué. Les faux positifs apparaissent sur une échelle allant de « Remarquablement élevé » jusqu'à « Très faible ». Un taux Faible à Très faible de faux positifs regroupe tout ce qui est inférieur à 15, le nombre le plus élevé de faux positifs étant supérieur à 125. À partir de cette année, les produits doivent avoir un taux de faux positifs sur les fichiers non commerciaux situé en dessous du seuil « Remarquablement élevé » pour être approuvés. Depuis le Business Test des mois de mars et avril, Acronis, ESET, Kaspersky, Microsoft, Avast, Bitdefender, Cybereason, Sophos, VIPRE, VMware et WatchGuard ont obtenu des scores de « Faible » ou « Très faible ».

Le rapport complet, contenant les essais de rendement et les évaluations de produits, sera publié en juillet. Pour être certifiés en juillet 2022 en tant que « produit commercial approuvé » par AV-Comparatives, les produits testés doivent obtenir une note d'au moins 90 % au test Malware Protection, avec zéro fausse alarme sur les logiciels commerciaux courants, un taux inférieur à « Remarquablement élevé » pour les faux positifs sur les fichiers non commerciaux et doivent obtenir une note d'au moins 90 % dans l'ensemble du test Real-World Protection sur une période de quatre mois, avec moins de cent fausses alarmes sur des logiciels ou des sites Web propres.

Les résultats complets de la fiche technique du Business Test de mars-avril sont disponibles ici :

https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-march-april-2022-factsheet/

Peter, cofondateur d'AV-Comparatives, participe et prend la parole à #RSAC 2022. Envoyez-nous un e-mail si vous voulez le rencontrer en personne. Il vient de rentrer de « The Sphere unconference », hébergée par WithSecure.

À propos d'AV-Comparatives

AV-Comparatives est une organisation indépendante qui propose des tests systématiques pour examiner l'efficacité des produits logiciels de sécurité et des solutions de sécurité mobile. En utilisant l'un des plus grands systèmes de collecte d'échantillons au monde, elle a créé un environnement reproduisant le monde réel pour des tests vraiment précis. AV-Comparatives propose aux particuliers, aux organes de presse et aux institutions scientifiques des résultats de tests audiovisuels en libre accès. La certification par AV-Comparatives fournit un sceau officiel d'approbation des performances des logiciels qui est reconnu dans le monde entier.

Contact pour les médias : Peter Stelzhammer, +43 720115542

