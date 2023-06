Avaada Group Fecha Com Sucesso Rodada de Financiamento Histórica de INR 10.700 Crores (US$ 1.3 bilhão), Reforçando Seu Compromisso Com a Energia Verde

MUMBAI, Índia, 30 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- O Avaada Group, uma plataforma líder de energia integrada, anunciou o fechamento bem-sucedido da rodada de financiamento de INR 10.700 crores (US$ 1.3 bilhão), marcando um momento histórico para a indústria de energia verde na Ásia e no setor de energia renovável da Índia. Esta rodada de financiamento é a maior rodada de capital já levantada por qualquer empresa de energia verde na Ásia.

O financiamento será usado para reforçar os empreendimentos de hidrogênio verde, metanol verde, amônia verde, fabricação solar e geração de energia renovável do Avaada, como parte do compromisso da Índia com um futuro sustentável. Essa conquista ressalta a eficácia das políticas governamentais que incentivam o investimento em energia verde e a transição global para soluções energéticas sustentáveis.

Em um impulso significativo para suas capacidades de fabricação de energia solar, o Avaada Group já havia ganhado um incentivo de produção vinculado de INR 961 crores (US$ 116,78 milhões) para uma capacidade de 3 GW de wafer-to-module no âmbito do Esquema de Incentivo de Produção (PLI Scheme). Esta vitória, juntamente com a bem-sucedida rodada de financiamento, solidifica ainda mais a posição do Avaada como líder no setor de energia renovável e destaca seu compromisso em aproveitar a energia verde para um futuro sustentável.

Adicionando à sua lista de conquistas, a Avaada Energy Private Limited ganhou várias licitações, totalizando quase 1,8 GW, nos últimos três meses de clientes corporativos e serviços públicos. Esse sucesso demonstra a capacidade da Avaada de atender à crescente demanda por energia renovável e seu compromisso em fornecer soluções energéticas sustentáveis e de alta qualidade.

A Brookfield Renewables, por meio de seu Brookfield Global Transition Fund (BGTF), se comprometeu anteriormente a investir até INR 8.225 crores (US$ 1 bilhão) na Avaada Ventures Private Limited. Além disso, a Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC), uma acionista existente com uma participação de 42,93% na Avaada Energy Private Ltd (AEPL), se comprometeu a aumentar seu capital, investindo mais INR 1.917 crores (US$ 233 milhões) na AEPL, apoiando ainda mais o crescimento da empresa. Isso segue o investimento anterior da GPSC de INR 558 crores (US$68 milhões) na AEPL em abril, elevando seu investimento total na Avaada para cerca de INR 6.037 crores (US$ 779 milhões).

Esta bem-sucedida rodada de financiamento é uma prova do compromisso da Índia em escolher inovação e tecnologia em vez de fontes de energia tradicionais. O país está em um momento crucial, com o potencial de crescer utilizando tanto energia convencional quanto as mais recentes tecnologias verdes. A escolha deste último está criando enormes oportunidades por meio do fundo de transição global.

Vineet Mittal, Presidente e Fundador do Avaada Group, comentou "Esta rodada de financiamento marca um passo significativo na jornada do Avaada Group e na transição energética da Índia. Somos gratos pelo apoio de nossos investidores e do governo Indiano, que nos permite contribuir para a transição energética global e cumprir nossa promessa de um futuro sustentável."

Sr. Worawat Pitayasiri, Presidente e CEO da Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC), disse: "Nossa decisão de investir ainda mais na AEPL é baseada em nossa confiança em sua abordagem estratégica para o setor de energia renovável, com o objetivo de alcançar pelo menos 11 GW até 2026. O compromisso da AEPL com a geração de energia renovável se alinha bem com nosso próprio foco no crescimento sustentável e inovação."

O Avaada Group se diversificou na fabricação de Hidrogênio Verde, Metanol Verde, Amônia Verde e expandiu sua presença na cadeia de suprimentos solar fotovoltaica, com a fabricação de células e módulos solares. Atualmente, a empresa opera um portfólio de energia renovável de aproximadamente 4 GW e cerca de 7 GW em diferentes estágios de implementação.

