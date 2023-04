Avaada Group obtient un financement d'un milliard de dollars américains pour la fabrication d'hydrogène vert et de modules solaires photovoltaïques, ainsi que pour la croissance de sa plateforme d'énergie renouvelable, auprès de Brookfield.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de son plan de levée de fonds de 1,3 milliard de dollars américains.

MUMBAI, Inde, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- Avaada Group a annoncé aujourd'hui avoir levé 1,07 milliard de dollars américains pour financer ses projets d'hydrogène vert et d'ammoniac vert en Inde, dans le cadre de son plan de levée de fonds de 1,3 milliard de dollars américains.

Brookfield Renewable, via son Brookfield Global Transition Fund (BGTF), investira jusqu'à 1 milliard de dollars américains dans Avaada Ventures Private Limited.

Global Power Synergy Public Company Limited ("GPSC") investira 68 millions de dollars américains dans Avaada Energy Private Limited afin d'alléger la dette et de soutenir la croissance.

Le groupe est également en pourparlers avancés avec des investisseurs potentiels pour lever 200 millions de dollars américains supplémentaires.

Avaada Group est devenu prêt à affronter le thème de la transition énergétique mondiale et s'est diversifié dans la fabrication d'hydrogène vert et d'ammoniac vert. Le groupe a également étendu sa présence dans la chaîne d'approvisionnement de l'énergie solaire photovoltaïque avec la fabrication de cellules et de modules solaires. Actuellement, la société Avaada exploite un portefeuille d'énergies renouvelables d'environ 4 GW et prévoit d'atteindre 11 GW d'ici à 2026.

Récemment, la société Avaada a remporté un appel d'offres dans le cadre du programme PLI (Production Linked Incentive) lancé par le gouvernement indien pour la mise en place d'une usine de fabrication de lingots, de cellules et de modules d'une capacité de 3 GW.

Vineet Mittal, président et fondateur de Avaada Group, a commenté la situation : « Avaada Group est un acteur de premier plan dans le domaine de la transition énergétique en Inde, qui construit une entreprise intégrée 'du sable à la molécule' alignée sur la transition énergétique mondiale vers la décarbonisation. Je suis ravi d'accueillir Brookfield pour nous accompagner dans notre prochaine phase de croissance. Cette collaboration nous permettra de saisir des opportunités intéressantes, car nous jouons un rôle essentiel pour répondre à la croissance exponentielle de l'énergie durable et nous positionner à l'avant-garde de la transition énergétique mondiale.

Je suis par ailleurs reconnaissant à GPSC pour son soutien continu dans l'accomplissement de notre mission, qui est de tenir la promesse d'un avenir durable pour la postérité ».

Nawal Saini, Nawal Saini, Directeur général, Énergie renouvelable et transition, Brookfield, a ajouté : « Nous sommes heureux d'investir dans Avaada par l'intermédiaire du Brookfield Global Transition Fund, qui se concentre sur les investissements qui accélèrent la progression vers une économie à zéro émission nette de carbone. Ce partenariat stratégique s'appuiera sur les antécédents mondiaux de Brookfield, son accès au capital et son expertise opérationnelle, ainsi que sur la forte empreinte locale d'Avaada, afin de concrétiser leur vision de l'activité de transition énergétique. La société Brookfield reste déterminée à soutenir la prochaine génération de technologies d'énergie propre et à contribuer aux aspirations de l'Inde en matière d'énergie nette zéro. «

À propos de Avaada Group :

Avaada Group, dirigé par l'entrepreneur social Vineet Mittal, est une plateforme énergétique intégrée dont les activités vont de la fabrication de cellules solaires, de modules et d'électrolyseurs à la production d'énergie renouvelable, d'hydrogène vert et d'ammoniac vert. Avaada Energy, la société phare de Avaada Group, est l'entreprise indienne de production d'énergie renouvelable qui connaît la croissance la plus rapide. En cinq ans, il a développé un portefeuille impressionnant de 4 GW et l'entreprise prévoit d'atteindre 11 GW d'ici 2026 et 30 GW d'ici 2030.GPSC participe à hauteur de 42,9 % au capital d'Avaada Energy, la branche de Avaada Group spécialisée dans les énergies renouvelables.

L'activité de fabrication de produits solaires d'Avaada est à un stade avancé de développement d'une installation de fabrication de plaquettes, de cellules et de modules. Par ailleurs, le groupe met en œuvre des projets d'ammoniac vert dans plusieurs zones géographiques et prévoit d'augmenter considérablement sa capacité afin de répondre à la demande nationale et internationale de carburant propre par le biais d'un secteur d'activité distinct.

À propos de Brookfield Renewable :

Brookfield Renewable exploite l'une des plus grandes plateformes mondiales cotées en bourse pour l'énergie renouvelable et les solutions de décarbonisation. Notre portefeuille diversifié comprend des solutions hydroélectriques, éoliennes, solaires, d'énergie distribuée et de technologie durable sur les cinq continents. Notre puissance installée s'élève à environ 25 400 mégawatts et notre pipeline de développement comprend environ 110 000 mégawatts d'actifs d'énergie renouvelable, 8 millions de tonnes métriques par an ("MMTPA") de capture et de stockage du carbone, 2 millions de tonnes par an de capacité de matériaux recyclés et 3 millions de millions d'unités thermiques britanniques ("MMBtu") de capacité annuelle de projets de gaz naturel renouvelable. Il est possible pour les investisseurs d'accéder à notre portefeuille par l'intermédiaire de Brookfield Renewable Partners L.P. (NYSE :BEP ; TSX : BEP.UN), une société en commandite basée aux Bermudes, ou Brookfield Renewable Corporation (NYSE, TSX : BEPC), une société canadienne.

Brookfield Renewable est la société phare cotée en bourse spécialisée dans les énergies renouvelables et la transition de Brookfield Asset Management, l'un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs à l'échelle mondiale, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 800 milliards de dollars américains. En Inde, Brookfield possède plus de 9 GW d'actifs diversifiés (éoliens, solaires et hybrides) à différents stades d'exécution dans sept États différents.

À propos du « Brookfield Global Transition Fund » :

Le « Brookfield Global Transition Fund » est le premier fonds d'impact de Brookfield qui se concentre sur les investissements qui accélèrent la transition mondiale vers une économie à zéro émission de carbone, tout en offrant aux investisseurs de solides rendements ajustés au risque. Les investisseurs institutionnels se sont engagés à hauteur de 15 milliards de dollars, ce qui en fait le fonds le plus important jamais mobilisé pour soutenir la transition vers le "net zero". En effet, le Fonds cible les opportunités d'investissement liées à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie, ainsi qu'à l'augmentation de la capacité énergétique à faible émission de carbone et au soutien de solutions durables. En conformité avec son double objectif d'obtenir un rendement élevé ajusté au risque et de générer un changement environnemental positif mesurable, le Fonds rendra compte aux investisseurs de ses performances financières et de son impact sur l'environnement.

À propos de GPSC

GPSC est un fleuron du groupe PTT dans le domaine de l'électricité et des services publics, dont l'activité principale consiste à produire et à fournir de l'électricité, de la vapeur et des services publics à ses clients industriels, à l'Autorité thaïlandaise de production d'électricité (EGAT), etc. La puissance totale engagée est d'environ 7 227 MW d'électricité, d'environ 3 064 tonnes de vapeur par heure, d'environ 15 400 tonnes d'eau réfrigérée et d'environ 7 026 mètres cubes d'eau traitée par heure. Les actions de GPSC sont détenues par PTT (47,27 %), SMH (filiale à 100 % de PTT) (7,96 %), Thaioil ou TOP (10,00 %), PTT Global Chemical ou GC (10,00 %) et les investisseurs publics (24,77 %).

