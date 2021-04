Avalara desenvolve solução por geolocalização na nuvem que auxilia empresas brasileiras no cálculo de impostos para vendas nos EUA

SAO PAULO, 1 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Avalara Brasil, multinacional de automação fiscal, oferece uma solução global, o AvaTax US, para auxiliar no cálculo de impostos de companhias brasileiras que vendem por e-commerce ou têm subsidiárias nos Estados Unidos.

A solução veio para sanar os desafios das empresas, a fim de evitar a exposição fiscal e as possíveis penalidades com autoridades americanas devido ao Nexus econômico, que é a obrigação do pagamento de impostos sobre vendas para as autoridades fiscais. O cálculo sobre as vendas feitas no país é bastante complexo, afinal, são mais de 13 mil jurisdições em 45 estados, com muitas alterações diárias em suas alíquotas e regras fiscais.

Por ser um sistema de impostos sobre vendas adotado pela maioria dos estados norte-americanos, exceto Flórida e Missouri, o Nexus econômico é aplicado pela presença física de uma empresa nos Estados Unidos e pela operação de vendas online. "O objetivo é fazer com que as empresas se registrem em uma determinada jurisdição, recolhendo e remetendo os impostos sobre suas vendas", ressalta a diretora-geral da Avalara Brasil, Alessandra Almeida.

A solução também conta com o recurso de geolocalização, que possibilita o cálculo preciso de acordo com o endereço correto. "Em Colorado Springs, por exemplo, a taxa de imposto sobre vendas no lado leste de uma rua é de 8,2%, enquanto a taxa no lado oeste da mesma rua é de 5,13%. Isso é bastante comum e, por isso, as empresas precisam de uma solução, para evitar cálculos equivocados", aponta Alessandra.

De acordo com levantamentos, em 2019 houve mais de 34 mil alterações na taxa de imposto sobre as vendas e uso nos EUA. Isso mostra que são quase cem alterações por dia. Por isso, é inviável a qualquer e-commerce ou empresa que opera nos EUA controlar todas as variações e atualizações de maneira não automatizada.

Operar em conformidade fiscal de forma manual é quase impossível. Por isso, a Avalara globalmente desenvolveu uma solução que auxilia as empresas e lojas a manterem-se em conformidade com as regras fiscais. A ferramenta colabora na identificação do Nexus econômico e funciona como uma solução SaaS 100% em cloud para calcular os impostos sobre as vendas no mercado americano.

FONTE Avalara

