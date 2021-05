Avalara promove evento Global: CRUSH

SÃO PAULO, 25 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- No dia 27 de maio, a partir das 12 horas, a Avalara, multinacional de automação fiscal, vai promover um evento online e gratuito: o CRUSH Virtual. Com 12 palestras divididas em quatro sessões, a ideia é reunir os principais líderes e especialistas da área de compliance para discutir sobre as tecnologias nesta área e como se aplicam aos negócios. Entre os temas que serão explorados na ocasião, estão: práticas de conformidade federal e estadual, impactos das tendências macroeconômicas internacionais e legislação fiscal, compliance fiscal no mundo digital e como otimizar processos dentro das empresas.

O objetivo do CRUSH Virtual é auxiliar as empresas a compreenderem as tendências que afetam o cenário tributário global e a enfrentarem os desafios de conformidade tributária. Dessa forma , o evento é voltado para indivíduos que tiveram seus negócios afetados em razão da pandemia, que estão vendendo online ou estão com dificuldades em relação ao cumprimento do pagamento ou cálculo de impostos. Durante a programação, especialistas da Avalara ensinarão práticas importantes dentro desse contexto e como a tecnologia avançada pode ser uma ferramenta aliada ao sucesso tributário das empresas.

Além disso, a Avalara proporcionará o CRUSH City, um centro com mais de cem atividades em que é possível resolver casos/problemas, observar a demonstração de produtos e mentorias individuais com especialistas. Com três dias de pré-evento, o acesso a esse recurso terá início no dia 24 de maio e será dirigido a um público restrito. Após o evento, os participantes terão acesso a atividades, gravação de palestras e fóruns do setor para troca de experiências. As inscrições para o evento estarão abertas até 27 de maio, por meio do site.

SERVIÇO

Evento: CRUSH Virtual Avalara

Data: 27/05

Horário: 12 h

Inscrições podem ser feitas por meio do site



Sobre a Avalara, Inc

A Avalara ajuda empresas de todos os tamanhos a obter o compliance fiscal. Em parceria com os principais provedores de ERP, contabilidade, comércio eletrônico e outros sistemas de gerenciamento financeiro, a Avalara oferece soluções de conformidade baseadas em nuvem que suportam todos os aspectos fiscais dos processos de negócio. Com sede em Seattle, a Avalara possui escritórios nos Estados Unidos e, ao redor do mundo, no Canadá, no Reino Unido, na Bélgica, no Brasil e na Índia. Mais informações em www.avalara.com/br .

FONTE Avalara

SOURCE Avalara