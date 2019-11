Avaliações dos usuários do G2 já disponíveis no AWS Marketplace

CHICAGO, 21 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- As avaliações dos usuários do G2.com (anteriormente G2 Crowd) são distribuídas agora no Amazon Web Services (AWS) Marketplace. O G2 é um dos maiores espaços do mundo para as empresas descobrirem, selecionarem e gerenciarem tecnologias. Mais de 3 milhões de pessoas visitam o G2 mensalmente para buscar alguns dos melhores produtos de software e serviços profissionais para suas empresas, em mais de 1.700 categorias. O AWS Marketplace é um catálogo digital com milhares de listas de softwares de fornecedores independentes de software, que facilita a busca, o teste, a compra e a implementação de softwares encontrados no AWS. O envolvimento com o AWS se desenvolve em um relacionamento já existente.

O G2 e o AWS Marketplace absorvem mais de 20.000 avaliações de usuários dos produtos disponíveis no AWS Marketplace. Com mais de 4.800 produtos de 1.400 fornecedores, os usuários irão agora ver mais de 20.000 avaliações autenticadas de usuários de software empresarial, que atingem mais de 230.000 clientes que usam o AWS Marketplace.

"As avaliações dos clientes do G2 no AWS Marketplace irá ajudar os consumidores a encontrar avaliações verificadas, permitindo a eles tomar uma decisão de compra transparente e abrangente das soluções executadas no AWS", disse o diretor do AWS Marketplace da Amazon Web Services, Inc., Garth Fort. "Estamos satisfeitos por poder disponibilizar milhares de avaliações adicionais a nossos clientes, através do G2".

O G2 garante avaliações de alta qualidade de produtos porque todas as mais de 1.000.000 de avaliações no G2 são confirmadas e moderadas por uma pessoa. Cada avaliação do G2 disponível agora no AWS Marketplace foi submetida por um usuário verificado da tecnologia e não foi paga, nem influenciada por um fornecedor.

"A maneira antiga de as empresas descobrir softwares e serviços de nuvem carecia de transparência e não era autêntica. Criamos o G2 para consertar isso", disse o presidente-executivo do G2, Godard Abel. "Ao proporcionar aos compradores de B2B percepções imparciais, geradas por avaliações de seus pares para ajudá-los a comprar os serviços de nuvem mais adequados, estamos demonstrando nossa obsessão com os clientes, um valor que compartilhamos com o AWS".

As últimas notícias do ecossistema seguem o recente anúncio de que o G2 fez parceria com a CDW, uma destacada provedora de soluções de tecnologia de múltiplas marcas a empresas, governos, organizações de ensino e saúde nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá.

Sobre o G2.com (anteriormente G2 Crowd)

