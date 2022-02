AVALIADA EM US$ 4 BILHÕES, BRANCH LEVANTA US$300 MILHÕES PARA ABRIR O ECOSSISTEMA MOBILE E OFERECER SOLUÇÕES PARA QUEBRAR BARREIRAS DE ENTRADA.

Palo Alto, Calif., 14 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Branch , principal solução multiplataforma para inserção de links e atribuição em aplicativos, garantiu US$300 milhões em financiamento, a uma avaliação de US$4 bilhões, rodada liderada pelo investidor atual, NEA. A Branch, que tem mais de 500 colaboradores e 16 escritórios em todo o mundo - incluindo o Brasil -, tem sido usada por mais de 100.000 marcas desde sua fundação em 2014, e atinge diretamente mais de 3 bilhões de usuários por mês em todo o mundo.

"Passamos mais de um terço do nosso tempo do nosso telefone, sendo mais de 90% dele em aplicativos", explica Alex Austin, CEO da Branch. "Apesar disso, muitos aplicativos estão lutando para sobreviver enquanto enfrentam mudanças no ecossistema mobile, que vão desde alterações sobre privacidade como ATT até a explosão de novos tipos de dispositivos. A Branch está comprometida em ajudar as empresas a superar esses novos desafios do ecossistema, expandindo nossas ofertas de produtos para refletir esse novo normal, enquanto mantemos também nosso compromisso com a privacidade do usuário".

A Branch está usando seu novo financiamento para dobrar os investimentos em produtos, incluindo:

Expandir sua Plataforma de Links Mobile (Mobile Linking Platform - MLP) para ajudar as marcas a desbloquear novas maneiras de crescer por canais próprios e orgânicos, bem como integrar o mobile a uma estratégia de experiências cruzadas entre dispositivos e do off-line para o on-line, até que isso se torne o padrão.

Desenvolver suas soluções de Parceiro de Mensuração no Mobile (Mobile Measurement Partner - MMP) para mídia paga, oferecendo aos clientes uma mensuração com foco em privacidade, melhor adequada à publicidade móvel em um mundo pós-IDFA.

Acelerar a pesquisa de novas soluções para melhorar a descoberta de aplicativos pelos clientes e impulsionar o ecossistema mobile.

"Desde o dia em que conheci Alex, Mike, Mada e Dmitri durante o investimento inicial, eu sabia que essa empresa seria algo especial", diz Scott Sandell, managing general partner da NEA. "Eles estabeleceram uma grande visão para transformar o ecossistema mobile, e foi emocionante ver tudo isso se tornar realidade. Esta é uma empresa geracional em formação."

Sobre a Branch

A Branch é uma empresa de Software-as-a-service (SaaS), que oferece a principal plataforma de links multiplataformas e de atribuição mobile, com soluções que unificam a experiência do usuário e a mensuração de resultados através dos diferentes dispositivos e canais. A Branch é responsável pelos links e mensuração multiplataformas de mais de 3 bilhões de usuários por mês em todo o mundo e foi a empresa escolhida por mais de 100.000 aplicativos desde 2014 - incluindo Adobe, BuzzFeed, Yelp e muitos outros. Desde 2021, investe também no plano de expansão para o Brasil e América Latina, apoiando também o crescimento local do ecossistema mobile.

Sobre a NEA

A New Enterprise Associates, Inc. (NEA) é uma empresa global de capital de risco focada em ajudar empreendedores a construir negócios transformacionais nos vários estágios, setores e geografias. Com quase US$24 bilhões em capital comprometido acumulado desde a fundação da empresa em 1977, a NEA investe em empresas de tecnologia e de saúde em todos os estágios do ciclo de vida de uma empresa, desde a fundação até o IPO. O longo histórico de investimentos bem-sucedidos da empresa inclui mais de 230 IPOs de empresas de portfólio e mais de 390 fusões e aquisições. www.nea.com .

Contato de mídia

Erika Ferreira

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/326088/Branch_Logo.jpg

FONTE Branch

SOURCE Branch