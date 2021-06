Avançando: Copan anuncia uma grande reformulação da marca e lança um novo site

BRESCIA, Itália, 25 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Hora da mudança para Copan. A empresa italiana de pré-análise anunciou a conclusão de uma extensa iniciativa de reformulação da marca que inclui um novo logotipo e um novo site com funcionalidades atualizadas. A reformulação da marca visa representar da melhor forma os valores da empresa e oferecer uma melhor experiência ao cliente.

Da pré-análise ao atendimento ao paciente, esse tem sido um período turbulento para profissionais e empresas envolvidas em testes, triagem e tratamento da COVID-19. Esse é o caso da Copan, fabricante líder de sistemas de coleta microbiológica e automação de laboratórios de pré-análise, que aplicou suas décadas de experiência trabalhando 24 horas por dia no apoio ao combate da pandemia. Tendo atingido o objetivo de 2 bilhões de cotonetes produzidos por ano, a empresa agora está avançando, estabilizando o fornecimento de todos os produtos que impulsionaram o desenvolvimento da pré-análise nos últimos anos.

Consciente da importância de uma identidade consistente e de uma comunicação clara, a Copan revelou sua marca reformulada, um projeto iniciado para seu 40o aniversário em 2019 e adiado devido à pandemia. De acordo com Stefania Triva, CEO e presidente, "uma reformulação da marca foi necessária para representar da melhor forma o valor que oferecemos às pessoas, inovação e confiança, e enfrentar novos desafios que se apresentam ao mercado internacional."

As principais características da marca reformulada são a nova estratégia de comunicação e design gráfico, com um novo logotipo , que foi projetado como uma evolução do antigo. O slogan "inovando juntos", por outro lado, permanece sem alterações. "Inovar juntos simboliza os valores centrais da Copan – a inovação trazida para o mundo da pré-análise e os fortes laços de confiança que sempre construímos com nossos parceiros e funcionários – e é uma parte fundamental de nossa identidade."

A marca reformulada também apresenta o novo site da Copan;www.copangroup.com oferece um design envolvente e fácil de navegar, otimizado tanto para desktops como para dispositivos móveis, proporcionando acesso mundial a informações essenciais sobre produtos, estudos científicos, notícias e serviços de forma rápida e intuitiva.

Essa nova identidade captura os valores e o compromisso da Copan de construir relacionamentos comerciais e serviços profissionais bem-sucedidos em um ambiente em constante mudança, para moldar – como a empresa coloca – a microbiologia do futuro por meio da inovação voltada para as pessoas.

Sobre a Copan

A Copan se dedica ao desenvolvimento de produtos de alta qualidade e tecnologia de ponta para a coleta de amostras nas áreas de doenças infecciosas, genoma humano e aplicações ambientais e forenses, juntamente com soluções automatizadas de fluxo de trabalho.

Nossas ideias impulsionaram 40 anos de progresso na área de pré-análise, resultando no desenvolvimento de produtos significativos feitos sob medida para atender a qualquer necessidade. Entre eles, nossos FLOQSwabs® patenteados, que reinventaram a coleta e o transporte de amostras, e o ecossistema de automação WASPLab®, que revolucionou o fluxo de trabalho laboratorial.

Atualmente, a Copan ainda está ansiosa para continuar essa inovação, oferecendo produtos de qualidade, serviços personalizados e soluções de primeira linha para melhorar a saúde dos pacientes.

