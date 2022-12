Avancée possible dans le diagnostic des maladies cardiovasculaires pour l'Europe et l'Union européenne

SINGAPOUR, 17 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Neuome Peptides Pte. Ltd, une société basée à Singapour, a établi une plateforme de développement de tests, alimentée par l'apprentissage automatique et de nouveaux algorithmes brevetés pour la détection quantifiable de biomarqueurs.

La société a réussi à concevoir des peptides spécifiques qui se lient à des biomarqueurs préétablis et éprouvés pour les maladies cardiovasculaires et développe actuellement des tests de diagnostic efficaces. L'utilisation de petits peptides, conjugués à des nanoparticules d'or, permet un équilibre entre une spécificité et une sensibilité élevées, donnant des résultats très précis et rapides.

Selon le Réseau européen du cœur, les maladies cardiovasculaires causent chaque année 3,9 millions de décès en Europe et plus de 1,8 million de décès dans l'Union européenne.

Cela est rendu possible grâce au produit TruHeart™, un test de diagnostic du syndrome coronarien aigu sur le lieu de soins qui peut donner des résultats quantifiables en 3 à 5 minutes, en utilisant un échantillon prélevé par piqûre du doigt pour tester les biomarqueurs cruciaux, les troponines I et T, et la myoglobine (éventuellement étendu au D-Dimère et au peptide natriurétique cérébral). Il est à un stade avancé de R&D et progresse vers des essais cliniques mondiaux. Il sera soumis à l'approbation de la FDA et sera ensuite introduit sur le marché après approbation.

Ce produit pourrait changer la donne, en permettant aux patients de dépister cette maladie potentiellement mortelle à un prix abordable et de manière précoce, chez eux, en obtenant des résultats quantifiables sans avoir besoin d'un laboratoire. Cela permet d'orienter plus efficacement les patients vers une prise en charge médicale appropriée ; les personnes souffrant de troubles cardiaques prédominants peuvent également surveiller régulièrement leur état à domicile. Par rapport aux normes de l'industrie, il sera exceptionnellement abordable ; ses cartouches enduites de peptides ne coûteront que ~2 dollars américains, tandis que le lecteur électronique quantitatif coûtera ~80 dollars américains. Cela contraste avec les dispositifs de point-of-care existants qui donnent également des résultats quantitatifs pour les biomarqueurs cardiaques, mais dont le coût peut atteindre 4 500 dollars américains, avec des cartouches allant de 18 à 37 dollars américains.

Le conseil consultatif scientifique de la société comprend des leaders éminents dans ce domaine, tels que Padmashri Balram Bhargava, ancien directeur général du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR). La société a programmé des essais cliniques dans cinq hôpitaux en Inde (dont le célèbre NarayanaHrudayalaya), elle est en train de s'assurer un site important aux États-Unis et cinq sites en Europe. Elle est également en discussion avancée avec A*Star et le Centre cardiaque nationale de Singapour. Ce n'est là qu'un des nombreux produits en cours de développement rendus possibles par sa méthode brevetée de conception de peptides. Le pipeline immédiat comprend des tests pour les cancers de la prostate et colorectal, la dengue, la malaria, etc.

À propos de Neuome Peptides

Elle se spécialise dans l'utilisation d'une approche basée sur les peptides pour perturber et démocratiser l'industrie du diagnostic avec des dispositifs abordables, capables de fournir des résultats de qualité de laboratoire en une fraction du temps et à une fraction du coût. Conformément à sa devise, « Convergence of Science », qui intègre dans ses produits des éléments des sciences de la vie, de la nanotechnologie, de l'électronique et de l'IA/apprentissage automatique. L'entreprise est consciente de l'inefficacité des solutions de diagnostic existantes en termes de coûts. Sa mission est donc de développer des solutions de diagnostic précises, efficaces et abordables pour répondre aux problèmes de santé mondiaux les plus courants.

