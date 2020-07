Avanci startet 5G-Lizenzierungsplattform für das Internet der Dinge

Neues Automobil-Lizenzierungsprogramm vom US-Justizministerium geprüft

DALLAS, 29. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Avanci, die One-Stop-Plattform für die Lizenzierung von drahtlosen Technologien für das Internet der Dinge (IoT), startet heute sein 5G-Automobil-Lizenzierungsprogramm. Dieser wichtige Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, in dem die Automobilindustrie an der Entwicklung der nächsten Generation von verbundene Fahrzeugen arbeitet, um sicherzustellen, dass diese Technologie effizient und kostengünstig gemeinsam genutzt werden kann. Die 5G-Konnektivität wird dem Automobilsektor einen beträchtlichen Nutzen bringen und sie baut auf die Verwendung früherer Standards in vernetzten Fahrzeugen auf. Dieses Programm, das Teil der neuen 5G IoT-Plattform von Avanci ist, wird es Patentbesitzern sowie IoT- und Automobilunternehmen ermöglichen, standardessenzielle Patente in Bezug auf 5G für drahtlose Kommunikation in einer einzigen Lizenz gemeinsam zu nutzen.