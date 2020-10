Avantor® discute de la préparation de la chaîne d'approvisionnement au 2020 World Vaccine Congress Europe

L'entreprise joue un rôle essentiel dans le développement d'un vaccin contre la COVID-19 grâce à ses produits et services

RADNOR, Pennsylvanie, 21 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Avantor Inc. (NYSE: AVTR), un fournisseur mondial de premier plan de produits et services essentiels pour les clients des industries des sciences de la vie, des technologies avancées et des matériaux appliqués, est intervenu au 2020 World Vaccine Congress Europe soulignant l'importance de gérer les risques et de réduire au minimum la complexité de la chaîne d'approvisionnement mondiale des systèmes à usage unique, alors que les fabricants déploient leurs opérations afin de lutter contre la COVID-19.

S'adressant à un public de scientifiques, chercheurs, ingénieurs et autres membres clés de l'industrie mondiale des vaccins, Timothy Korwan, directeur de l'introduction des nouveaux produits d'Avantor, a souligné les principaux défis auxquels sont confrontés les développeurs de vaccins qui se tournent progressivement vers une technologie à usage unique pour accroître la productivité. Il a souligné l'importance d'adopter une stratégie mondiale de la chaîne d'approvisionnement des systèmes à usage unique au début du cycle de vie du développement des produits pour prévenir les perturbations potentielles et a souligné trois éléments essentiels pour la création et la gestion efficaces de systèmes à usage unique :

Qualité : La garantie d'une propreté et d'une stérilité rigoureuses des installations, le respect des normes par des tests réguliers et une documentation complète permettent de produire des produits fiables du plus haut niveau.

La garantie d'une propreté et d'une stérilité rigoureuses des installations, le respect des normes par des tests réguliers et une documentation complète permettent de produire des produits fiables du plus haut niveau. Conception : L'adhésion aux meilleures pratiques en matière d'ingénierie et de normalisation de la conception, la mise en évidence de l'importance de comprendre comment les composants vont être mis à l'échelle en production, le choix de fournisseurs dont la flexibilité et l'architecture ouverte peuvent accroître l'efficacité et offrir une voie plus facile vers la commercialisation.

L'adhésion aux meilleures pratiques en matière d'ingénierie et de normalisation de la conception, la mise en évidence de l'importance de comprendre comment les composants vont être mis à l'échelle en production, le choix de fournisseurs dont la flexibilité et l'architecture ouverte peuvent accroître l'efficacité et offrir une voie plus facile vers la commercialisation. Livraison : La communication et la coordination des besoins des clients aux équipes d'exploitation et de logistique, l'utilisation d'un programme d'excellence opérationnelle qui offre flexibilité et simplicité et réduit les risques, et l'établissement de plans d'approvisionnement et de gestion de l'approvisionnement dédiés permettent de soutenir la gestion de la chaîne d'approvisionnement et d'assurer une livraison dans les délais impartis.

« Il s'agit d'un moment charnière dans l'histoire du développement des vaccins, et Avantor est fier de jouer un rôle dans le développement de presque tous les candidats-vaccins contre la COVID-19 grâce à ses produits et services », a déclaré M. Korwan. « L'industrie travaille sans relâche afin d'élaborer rapidement un vaccin efficace et évolutif contre la COVID-19, et les systèmes à usage unique sont devenus une partie essentielle de la solution. Grâce à son empreinte mondiale, Avantor est en mesure de soutenir ses clients dans le domaine du développement de vaccins, de la découverte à la livraison, en s'appuyant sur des systèmes à usage unique Avantor, des produits chimiques utilisés en production et d'autres infrastructures. »

Un enregistrement de la présentation de M. Korwan est disponible à l'adresse suivante : https://www2.avantorsciences.com/WVCEU20.

À propos d'Avantor

Avantor®, une entreprise du palmarès Fortune 500, est un fournisseur mondial de premier plan de produits et de services essentiels à la mission de ses clients dans les secteurs de la biopharmacie, des soins de santé, de l'éducation et du gouvernement, ainsi que des technologies de pointe et des matériaux appliqués. Notre portefeuille est utilisé à pratiquement toutes les étapes des activités de recherche, de développement et de production les plus importantes dans les industries que nous servons. L'une de nos plus grandes forces est d'avoir une infrastructure mondiale, située de manière stratégique pour répondre aux besoins de nos clients. Notre présence mondiale nous permet de desservir plus de 225 000 sites clients et nous donne un accès étendu à des laboratoires de recherche et à des scientifiques dans plus de 180 pays. Nous mobilisons toutes les ressources scientifiques possibles pour créer un monde meilleur. Pour plus d'informations, consultez le site Web avantorsciences.com et retrouvez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

