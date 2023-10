Avature annonce le lancement général de sa solution d'apprentissage social

LONDRES, 16 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Avature, l'un des principaux fournisseurs de logiciels innovants de gestion du capital humain (HCM) pour le recrutement et la gestion des talents, annonce la sortie de la version bêta de sa solution d'apprentissage social pour un groupe de clients sélectionnés, et une sortie générale avant la fin de l'année.

Les rapports de l'industrie indiquent que le pourcentage d'employés qui utilisent régulièrement le système de gestion de l'apprentissage (LMS) de leur entreprise est très faible et en constante diminution. Cependant, les RH peuvent inverser ce manque d'engagement en permettant aux employés d'apprendre de la même manière que sur YouTube, TikTok et d'autres canaux. La solution d'apprentissage social d'Avature crée ce type d'expérience utilisateur en s'inspirant des concepts éprouvés des médias sociaux, notamment la création facile de contenu généré par l'utilisateur, la génération de suggestions algorithmiques et l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Avature Learning devrait favoriser l'agilité organisationnelle et l'engagement en facilitant le partage du savoir-faire, l'actif le plus précieux d'une entreprise. Destinée à compléter ou à remplacer les systèmes LMS des clients, selon la manière dont elle est déployée, cette solution permet aux responsables des RH de compenser la perte d'interaction entre les employés travaillant à domicile, d'assurer le transfert des connaissances d'une génération à l'autre et de contribuer à remédier au déclin alarmant des compétences et des aptitudes constaté dans l'ensemble des établissements d'enseignement.

En proposant de nombreuses opportunités d'acquisition de connaissances, Avature Learning offre une expérience d'apprentissage centrée sur l'employé, où les experts en la matière sont en mesure de partager un savoir-faire critique qui pourrait autrement ne pas être documenté, et où le contenu est organiquement sélectionné sur la base des commentaires des utilisateurs et de l'interaction sociale.

Les employés peuvent facilement trouver et recommander des contenus vidéo et audio générés par les utilisateurs ainsi que des formations et des cours traditionnels, comparer leurs progrès à ceux de leurs pairs, obtenir des mentorats et créer des réunions ponctuelles et des sessions d'apprentissage en face-à-face. Grâce à cette solution, les employeurs peuvent sans effort augmenter la valeur de leurs programmes de formation, mieux faciliter la mobilité interne et accélérer le temps de productivité tout en réduisant le taux de rotation du personnel.

« Nous pensons que l'apprentissage doit aller au-delà des programmes traditionnels de formation et de développement pour rester stratégiquement pertinent, a déclaré Dimitri Boylan, fondateur et PDG d'Avature. La technologie idéale devrait permettre d'exploiter la richesse des connaissances d'une main-d'œuvre et de faciliter leur diffusion. Nos clients veulent découvrir la "voix de l'employé" et donner vie à l'apprentissage. »

Josh Bersin, analyste du secteur, a pu voir cette solution en action et a souligné les avantages de son approche sociale unique : « La majeure partie de l'apprentissage en entreprise n'est pas rédigée par le service de formation. Il est rédigé par des experts, des professionnels passionnés et des pairs. Nous avons donc besoin d'une plateforme d'"apprentissage social" qui permette aux gens de créer et de télécharger des vidéos et d'autres formes de contenu, puis de les vérifier rapidement et facilement, de les publier et de les rendre faciles à trouver. C'est ce qu'Avature a construit. »

Avature Learning cherche également à mettre les RH aux commandes de leur transformation numérique et propose de nombreuses opportunités tactiques pour concevoir et déployer des processus qui font croître le QI collectif de l'entreprise et la conduisent vers ses objectifs stratégiques. Grâce à la fonctionnalité CRM intégrée et aux analyses en temps réel, les équipes RH disposent du meilleur outil d'engagement pour cibler le contenu, mesurer les progrès des employés et s'assurer qu'ils suivent le rythme des objectifs d'apprentissage.

D'un point de vue commercial, Josh Bersin reconnaît que les fonctionnalités de la solution permettent un transfert de connaissances réussi : « J'ai toujours pensé que 70 à 80 % des connaissances et de la propriété intellectuelle au sein d'une entreprise sont propres à l'activité de cette entreprise. Chaque processus d'entreprise, outil propriétaire et procédure interne représente un besoin de formation interne personnalisé. Des plateformes comme le centre d'apprentissage d'Avature permettent d'exploiter ce potentiel. »

La solution d'apprentissage d'Avature peut s'intégrer harmonieusement dans l'écosystème technologique existant des clients en utilisant les points de terminaison REST matures et configurables d'Avature et le cadre API ouvert. Les données d'autres systèmes peuvent être importées et utilisées par le moteur de flux de travail d'Avature pour promouvoir les activités d'apprentissage pour les employés individuels et les données peuvent être facilement exportées pour soutenir les processus d'intégration et de mobilité interne dans d'autres systèmes.

Avec cette version, Avature renforce sa suite de gestion des talents, ajoutant encore une autre solution de premier ordre au portefeuille que sa base de clients Global 2000 peut mettre en œuvre à partir d'une seule plateforme.

À propos d'Avature

Avature est une plateforme SaaS HCM d'acquisition et de gestion des talents hautement configurable, et le principal fournisseur de technologies CRM et ATS pour les ressources humaines à l'échelle mondiale. Fondée par Dimitri Boylan, cofondateur et ancien PDG de HotJobs.com, Avature met la technologie Internet grand public et l'innovation numérique au service des départements de ressources humaines. Les solutions d'Avature comprennent l'achat de services partagés, le suivi des candidats, les sites de carrière, le recrutement sur les campus et à l'occasion d'événements, la gestion des recommandations d'employés, l'intégration sociale, l'engagement des employés qualifiés, la mobilité des employés et l'optimisation de la main-d'œuvre, la gestion des cas des employés, la gestion du rendement et l'apprentissage.

Utilisée par 110 entreprises du classement Fortune 500 dans plus de 164 pays et 32 langues, Avature fournit ses services à partir de son cloud privé, situé dans des centres de données répartis dans le monde entier. Pour en savoir plus : https://www.avature.net/fr.

