Avaya annonce les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2021

Des orientations ont été données, reflétant l'amélioration des performances dans les principaux domaines d'activité

Les recettes totales ont augmenté de 4 % d'une année sur l'autre pour atteindre 743 millions de dollars

L'ARR d'Avaya OneCloud™ a augmenté de 38 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 262 millions de dollars

Les revenus du Cloud, Alliance Partner & Subscription sont passés à 34 %

DUBAI, EAU, 12 février 2021 /PRNewswire/ -- Avaya Holdings Corp. (NYSE : AVYA) a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2021, clos le 31 décembre 2020

Faits marquants financiers du premier trimestre

Des recettes de 743 millions de dollars

Les revenus récurrents annuels (ARR) de OneCloud s'est élevé à 262 millions de dollars, soit une hausse séquentielle de 38 %

Les recettes de CAPS (Cloud, Alliance Partner and Subscription) ont atteint 34 %, contre 18 % l'année dernière

Les logiciels et les services représentent 88 % des recettes, contre 86 % il y a un an

Les recettes récurrentes ont atteint 65 %, contre 59 % il y a un an

Le revenu d'exploitation PCGR était de 62 millions de dollars ; le revenu d'exploitation non-PCGR était de 163 millions de dollars

La perte nette PCGR était de 4 millions de dollars ; le revenu net non-PCGR était de 85 millions de dollars

L'EBITDA ajusté était de 190 millions de dollars, soit 25,6 % des recettes

Les liquidités de fin d'exercice s'élevaient à 750 millions de dollars

Perte PCGR par action de 0,06 $ ; gains non PCGR par action de 0,90 $

« Nous sommes heureux de vous présenter les résultats du premier trimestre qui ont dépassé les attentes pour tous les indicateurs clés. Dans un environnement commercial très difficile, nous sommes sortis de 2020 encore plus forts. Ce succès reflète les progrès significatifs que nous continuons à réaliser dans notre transformation en un leader des solutions de communication et de collaboration basées sur le cloud », a déclaré Jim Chirico, président et directeur général d'Avaya. « Les investissements que nous avons réalisés dans l'entreprise génèrent une forte traction dans tous les segments dans lesquels nous opérons et, en conséquence, nous augmentons nos prévisions de recettes, d'ARR, de rentabilité et de CFFO pour l'exercice financier. »

Autres faits marquants du premier trimestre de l'exercice 2021

Valeur totale du contrat (TCV) de 2,2 milliards de dollars*

L'abonnement OneCloud d'Avaya a enregistré une TCV supplémentaire de plus de 180 millions de dollars au cours du trimestre de décembre

Ajout de plus de 1 600 nouveaux logos

Une activité importante avec 119 transactions de plus d'un million de dollars de TCV, 14 de plus de 5 millions de dollars, 6 de plus de 10 millions de dollars et 3 de plus de 25 millions de dollars

Lancement d'Avaya Cloud Office™ en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

La société lance aujourd'hui une opération de modification de ses prêts à terme afin de prolonger l'échéance de ses prêts à terme de la tranche B en cours échéant en décembre 2024 à septembre 2027. Dans le cadre de l'amendement, la société effectuera un remboursement anticipé de 100 millions de dollars sur les prêts à terme existants de la tranche B.

Points forts des clients

Avaya Spaces a été choisi par le World Trade Centre de Dubaï pour être la plate-forme de collaboration permettant de combiner les expériences de conférence, à commencer par la semaine technologique Gitex en décembre 2020. Le Gitex est le plus grand événement technologique de ce type et le seul à se dérouler en 2020. Dans le cadre d'un événement véritablement mondial, plus de 30 000 participants virtuels ont utilisé Avaya Spaces pour dialoguer avec 350 experts en technologie représentant 30 pays.

Faits marquants dans le monde des affaires

Avaya a reçu le prix Frost & Sullivan pour l'excellence de ses solutions dans le domaine des soins de santé.

Avaya a été nommée l'une des entreprises les plus responsables d'Amérique en 2021 par le magazine Newsweek sur la base d'indicateurs de performance clés dérivés des rapports de RSE, de développement durable et de citoyenneté d'entreprise, ainsi que d'une enquête indépendante auprès des résidents américains.

TrustRadius a décerné à Avaya le prix 2020 Tech Cares Award pour avoir fait plus que ce qui était nécessaire afin d'apporter un soutien aux communautés mondiales, aux clients et aux travailleurs de première ligne pendant la crise COVID-19.

Avaya Spaces placé dans la catégorie Leaders dans IDC MarketScape : Outils de collaboration européens pour l'évaluation des fournisseurs de l'initiative Éducation 2020.

