Avaya keert terug op Wall Street en luidt openingsbel

Avaya Holdings Corp. (NYSE: AVYA), wereldleider in zakelijke communicatietechnologie, luidt op 17 januari de Opening Bell® van de beurs op Wall Street om de notering van het bedrijf aan de New York Stock Exchange (NYSE) te vieren. Avaya start aan een nieuwe reis nadat miljarden aan korte- en lange termijn leningen "debt" succesvol op de balans zijn geherstructureerd en $300 miljoen per jaar vrij komt voor investeringen in technologie, innovatie en groei.

"Het is een eer om namens ons hele team, onze klanten en partners deze eerste handelsdag op de NYSE te markeren voor het nieuwe Avaya, dat meer dan ooit gefocust is om de digitale transformatie van de industrie te leiden," zegt Jim Chirico, president en CEO van Avaya. "Voortbouwend op onze historie van innovatie en expertise in het bouwen van wereldwijde oplossingen, is Avaya gepositioneerd in het hart van de connectiviteit van bedrijven. We hebben meer dan 130.000 klanten op 220.000 locaties wereldwijd, waaronder meer dan 90% van de Fortune 100 bedrijven en meer dan 100 miljoen gebruikers."

Chirico vervolgt, "Avaya is daarnaast de grootste leverancier van Unified Communications en Contact Center oplossingen in de cloud. We hebben ongekende kansen voor ons liggen. Zo hebben bijvoorbeeld slechts 10 procent van onze contact center klanten de stap naar de cloud gemaakt. We zijn gepassioneerd om onze klanten flexibiliteit, open structuren en toepassingen te leveren die onze klanten nodig hebben om zelf boven verwachting te presteren, de competitie voorbij te streven en om snel in te kunnen springen op technologieën zoals kunstmatige intelligentie, blokchain en Internet of Things."

De NYSE heeft een livestream beschikbaar van het luiden van de Opening Bell® via de website http://livestream.com/NYSE. Het luiden van de bel is gepland om 9.30 uur Eastern Time (15.30 uur Nederlandse tijd). Een video van de belceremonie wordt gearchiveerd en is na de livestream beschikbaar op dezelfde pagina.

Naast het luiden van de Opening Bell® start Avaya met het verhandelen van aandelen op de NYSE bij het openen van de markt op 17 january 2018 onder het ticker symbool AVYA.

