Avec des clins d'œil de célébrités, Iglucraft termine sa première décennie sur une note positive

Au cours des dix dernières années, Iglucraft a été un modèle d'innovation dans l'industrie de l'hôtellerie, transformant la façon dont les clients interagissent avec leur environnement grâce à ses offres uniques de cabanes et de saunas. Cette période marque non seulement une décennie d'existence, mais une décennie de leadership dans la redéfinition des normes de l'hôtellerie avec le concept de « prendre le temps », en mettant l'accent sur la valeur de la qualité et du caractère distinctif.

Iglucraft - Four Seasons Austria Iglucraft - take time for you

Depuis sa création, Iglucraft ne se limite pas à créer des endroits où séjourner ; il s'agit de créer des expériences. L'idée de Priit Kallas et d'un groupe de passionnés de sauna, la société a commencé par un sauna singulier de style igloo qui a rapidement préparé le terrain pour ce qui allait devenir une sensation mondiale. Cette offre initiale a jeté les bases d'une gamme de produits qui jouit désormais d'une renommée internationale, soulignée par des remerciements de célébrités telles que David Beckham, Gordon Ramsay et Matthew McConaughey, mettant en évidence l'engagement inébranlable de la marque envers l'excellence.

Dans un secteur où la concurrence devient plus féroce d'année en année, Iglucraft s'est taillé un créneau en se concentrant sur l'esthétique et l'intégration avec la nature. À l'aide d'une technologie de bardeaux ancienne , les cabines et les saunas de la marque sont conçus pour se fondre de manière transparente dans leur environnement, offrant un attrait intemporel et créant une atmosphère sereine qui encourage les invités à se connecter au monde naturel.

Chaque création d'Iglucraft témoigne d'un savoir-faire méticuleux et d'une qualité exceptionnelle - rustique à l'extérieur, expérience cinq étoiles à l'intérieur . Les offres de la marque ne sont pas seulement une question d'attrait esthétique ; elles visent à créer des espaces qui perdurent et améliorent l'expérience client au fil du temps.

L'influence d'Iglucraft s'étend bien au-delà de ses origines estoniennes, avec ses produits gracieux dans plus de 30 pays. L'introduction d' Igluparks a apporté l'expérience unique de la marque dans divers paysages du monde entier, offrant aux invités une évasion inoubliable dans la nature.

Alors qu'Iglucraft se tourne vers l'avenir, elle reste axée sur l'innovation et l'enrichissement de l'expérience client. La marque tient particulièrement à habiliter les entrepreneurs de l'industrie de l'hôtellerie, à fournir un soutien et à élargir sa gamme de produits pour répondre à l'évolution des demandes. Cet engagement à l'égard de la croissance et de l'excellence fait en sorte qu'Iglucraft continuera de montrer la voie à suivre pour façonner l'avenir de l'hospitalité, en faisant en sorte que chaque instant passé par les clients dans leurs cabines et leurs saunas témoigne de la philosophie de la marque qui consiste à prendre le temps de se connecter, de réfléchir et de se rajeunir.