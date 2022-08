Avec le graveur laser Creality CR-Laser Falcon, gravez et découpez des pièces exceptionnelles en toute simplicité

SHENZHEN, Chine, 9 août 2022 /PRNewswire -- Creality, pionnier de l'impression 3D au niveau international, a officiellement présenté son graveur et découpeur laser, le CR-Laser Falcon, lors de la cérémonie « Make it NEO-Creality Summer Upgrade » le 5 août 2022. Le CR-Laser Falcon, doté d'un module 10 W et de la technologie 3D éprouvée de la série Creality Ender 3D, garantit qualité, stabilité et précision. Il sera disponible aux États-Unis dans la boutique officielle Creality à partir du 18 août, à 10h (EDT). Les utilisateurs des pays européens pourront également l'acheter sur le site store.creality.com/de le 22 août, à 10h (GMT+2).

Découvrez le CR-Laser Falcon et son module laser 10 W. Il offre une précision de 0,06 mm, une coupe en un seul passage de 12 mm et est facile à manipuler. C'est une machine utile pour tous les types d'utilisateurs, des bricoleurs amateurs aux responsables d'ateliers de fabrication. Le dernier CR-Laser Falcon 10 W a de meilleures performances de gravure et de découpe. Grâce à la technologie avancée LD+FAC+C-Lens, il réduit le point focal à seulement 0,06 mm, ce qui permet d'obtenir des bords nets et précis, ainsi que des gravures propres.

Le module laser 10 W facilite la découpe de matériaux plus épais. Il peut découper des planches de bois de 12 mm d'épaisseur en un seul passage et même graver des motifs sur des objets en acier inoxydable.

La commande à un seul bouton rend cette machine à graver très facile à utiliser, et elle peut fonctionner hors ligne. Elle est parfaite pour les utilisateurs, qui peuvent l'utiliser à l'intérieur, à l'extérieur ou partout où ils le souhaitent sans ordinateur.

Obtenez des avantages à la sortie du produit

Le graveur laser 10 W sera disponible sur la boutique en ligne de Creality aux États-Unis à partir de 10h (EDT) le 18 août, et sur la boutique en ligne de Creality en Europe à partir de 10h (GMT+2) le 22 août. Les utilisateurs auront la possibilité de bénéficier de 50 % de réduction et d'un remboursement de 100 dollars dans les deux premières heures. Ce lancement est très avantageux ! Réglez votre alarme et ne le manquez pas !

À propos de Creality

Creality est une marque de premier plan dans le domaine de l'impression 3D grand public, axée sur la recherche et la production d'imprimantes 3D. Les imprimantes 3D FDM et à résine, développées et fabriquées par nos soins, sont pionnières sur le marché de l'impression 3D. En 2021, Creality a développé et lancé ses premières machines de gravure laser, le CV-01, puis le CV-01 Pro, le CR-Laser Falcon 5W, et le CR-Laser Falcon 10 W. Nous améliorons constamment nos graveurs laser en termes de puissance laser, de taille de gravure et de structure afin de répondre aux besoins d'amélioration constante des utilisateurs.

