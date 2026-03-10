Avec le lancement de Foresight, Glasswall introduit une nouvelle catégorie de renseignements sur les menaces basées sur les fichiers

La nouvelle prédiction des menaces basée sur l'IA offre aux équipes de sécurité une visibilité sur les fichiers inconnus et les menaces de type « Zero-Day »

WASHINGTON, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Glasswall, un fournisseur de premier plan de solutions intelligentes de protection des fichiers Zero Trust dans les secteurs entreprises-à-administrations (B2G) et entreprises-à-entreprises (B2B), a annoncé aujourd'hui le lancement de Glasswall Foresight, une nouvelle solution activée par l'IA qui applique l'apprentissage automatique à l'analyse approfondie du désarmement et de la reconstruction du contenu (Content Disarm and Reconstruction - CDR) pour fournir des informations prédictives sur les menaces basées sur les fichiers, en aidant les organisations à identifier et à arrêter les logiciels malveillants nouveaux et inconnus, y compris les attaques de type « zero-day ».

Contrairement au sandboxing comportemental ou aux modèles IA formés sur Internet qui s'appuient sur des détonations ou des flux de menaces externes, Foresight tire son intelligence directement de l'analyse déterministe de la structure des fichiers générée au cours du processus CDR de Glasswall.

Désormais disponible dans Glasswall Meteor, l'application de nettoyage de fichiers automatisée de Glasswall pour le stockage local et en nuage, Foresight renforce la sécurité des points d'extrémité avec un nouveau niveau de protection intelligente. En associant l'apprentissage automatique à la technologie CDR éprouvée de Glasswall, la solution procure une visibilité sur la nature malveillante des fichiers, y compris ceux qui ont été traités en toute sécurité ou qui ne peuvent pas être modifiés. Cela permet aux équipes de sécurité de mieux comprendre le niveau d'activité des menaces basées sur les fichiers dans leurs environnements. En pratique, cela permet aux équipes de sécurité de donner la priorité aux fichiers à haut risque, d'enrichir les enquêtes avec une évaluation contextuelle des menaces, d'affiner les politiques de confiance zéro et de faire remonter des données structurées sur les risques directement dans les flux de travail de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) et des centres des opérations de sécurité (SOC).

En analysant des centaines de milliers d'indicateurs potentiels tirés de millions d'échantillons, Foresight génère une classification probabiliste qui reflète la probabilité qu'un fichier soit malveillant, y compris des menaces inédites ou de type « zero-day ». Ces informations permettent aux entreprises de mieux comprendre le paysage des menaces au sein de leurs flux de travail basés sur des fichiers, même dans des environnements où les technologies de détection traditionnelles ne sont pas à la hauteur.

Foresight de Glasswall est conçu pour compléter, et non remplacer, les flux de travail CDR existants, en étendant l'approche Zero Trust de Glasswall de l'assainissement des fichiers à l'intelligence des menaces exploitables. Basée sur la télémétrie CDR fiable plutôt que sur des modèles génériques d'IA, la solution fonctionne efficacement dans des environnements hors ligne et isolés physiquement et fournit aux équipes de sécurité des informations fiables, soutenues par des modèles de niveau production offrant un taux de faux positifs extrêmement faible de 0,015 % pour les PDF (avec des taux tout aussi faibles pour les formats d'entreprise courants tels que DOCX et XLSX), ce qui contribue à réduire la fatigue des analystes et la charge de travail du SOC.

En s'intégrant directement à Glasswall Meteor, Foresight permet aux organisations de mieux comprendre les menaces liées aux fichiers, tout en maintenant les contrôles préventifs, basés sur des politiques, qui sont au cœur de la méthodologie de Glasswall en matière de sécurité des fichiers.

« Les menaces basées sur les fichiers restent l'un des vecteurs d'attaque les plus efficaces et les plus persistants auxquels sont confrontées les organisations des secteurs public et privé, mais les outils traditionnels de détection et de renseignement sur les menaces peinent à suivre le rythme des attaques inconnues et de type "zero-day" », a déclaré Paul Farrington, directeur des produits et du marketing chez Glasswall.

« Avec Glasswall Foresight, nous appliquons l'apprentissage automatique aux connaissances structurelles approfondies générées par notre technologie de désarmement et de reconstruction du contenu afin de permettre aux équipes de sécurité de mieux comprendre l'activité des fichiers hostiles qui pénètrent dans leurs environnements, y compris dans des conditions hors ligne ou d'isolation physique pour lesquelles les approches conventionnelles ne suffisent pas. Combiner l'assurance que nous sécurisons un fichier avec la possibilité de savoir s'il a déjà été compromis est irrésistible. De nombreuses organisations investissent massivement dans une infrastructure de sandboxing qui est lente, bruyante et coûteuse. Le CDR Zero Trust de Glasswall, associé à Foresight, offre une voie claire pour réduire à la fois ces dépenses et les frais généraux opérationnels associés. »

À propos de Glasswall

Glasswall est une société de cybersécurité qui protège les agences gouvernementales et les organisations commerciales contre les fichiers malveillants grâce à sa technologie CDR (Content Disarm and Reconstruction). Contrairement aux méthodes traditionnelles basées sur la détection, Glasswall utilise une approche de confiance zéro qui supprime complètement la capacité des logiciels malveillants à exister dans les fichiers. Innovateur reconnu dans le domaine de la protection des fichiers, l'entreprise investit massivement dans la recherche et le développement afin de proposer de nouvelles approches pour comprendre, prévoir et atténuer les menaces basées sur les fichiers. La technologie CDR de Glasswall est obligatoirement utilisée comme filtre de fichier dans les solutions interdomaines par la NSA et les établissements de sécurité les plus sophistiqués du monde lui font confiance.

