Avec une hausse de 27 % des jeux hardcore sur le marché des smartphones en Europe occidentale, MediaTek fait une percée, selon CyberMedia Research (CMR)

LONDRES et BERLIN, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Selon les derniers résultats de l'enquête sur les jeux menée par CyberMedia Research (CMR), les jeux mobiles hardcore connaissent une inflexion en Europe occidentale, grâce à la démocratisation des expériences de jeu mobile.

D'après les résultats de l'étude sur les jeux, les joueurs invétérés en Europe occidentale ont bondi de 27 %, en raison de l'augmentation du temps de jeu, de la puissance des smartphones et de la plus grande maturité des jeux mobiles. Les joueurs occasionnels ont connu une croissance marginale (8 % sur 12 mois), tandis que les joueurs hyper-occasionnels ont diminué de 32 %. Plus important encore, avec l'augmentation du temps de jeu, la sensibilisation aux puces augmente parmi les joueurs mobiles.

Selon Prabhu Ram, responsable de l'Industry Intelligence Group (IIG), CyberMedia Research, « Au cours de la pandémie, le jeu mobile a connu une hausse en Europe occidentale. Nos perspectives concernant les jeux mobiles en Europe occidentale indiquent une inflexion chez les joueurs mobiles invétérés et occasionnels, grâce à des smartphones de tous niveaux de prix. Sur le marché des smartphones Android, l'essor de ces expériences de jeu améliorées peut être attribué aux puissants processeurs des smartphones. Dans un passé récent, MediaTek a été en mesure de faire de fortes incursions dans le marché des jeux pour smartphones Android, en sensibilisant les consommateurs et en obtenant leur acceptation avec ses séries de puces MediaTek Dimensity 5G et MediaTek Helio 4G. À l'avenir, je pense que la marque est sur le point de réaliser des gains plus importants sur le marché. »

Parmi les joueurs utilisant des smartphones équipés de MediaTek, les jeux de stratégie sont les plus préférés. Trois joueurs sérieux sur cinq donnent une note élevée à MediaTek pour ses performances de jeu. Le chargement rapide des jeux (70 %) et la longue autonomie de la batterie (51 %) sont les caractéristiques les plus importantes recherchées par les joueurs mobiles sur leurs smartphones.

Voici d'autres informations de jeu importantes sur le marché des smartphones en Europe occidentale

Les joueurs invétérés participent, en moyenne, à dix-huit concours de jeux en ligne par an.

Il y a eu une augmentation considérable des jeux payants après la période de COVID. Un cinquième de l'ensemble des applications de jeux mobiles sont des applications payantes.

Le montant moyen dépensé pour les jeux mobiles au cours de cette période a fait un bond spectaculaire de 33 %.

L'enquête CMR sur les jeux mobiles en Europe occidentale a porté sur 2 036 joueurs mobiles âgés de 14 à 30 ans dans les grandes villes d'Europe occidentale, dont Londres, Paris, Berlin et Barcelone.

