AVECTAS dirige un consortium de 7,23 millions d'euros financé en partie par le Disruptive Technologies Innovation Fund

Un financement permet de mettre au point une technologie d'ingénierie cellulaire à haut débit afin de fabriquer des thérapies cellulaires « prêtes à l'emploi ».

Le projet, mené par Avectas en partenariat avec Bluebridge Technologies et le National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT), soutiendrait l'objectif de l'Irlande d'être à la pointe de la production de thérapies cellulaires.

DUBLIN, 23 avril 2021 /PRNewswire/ -- La société irlandaise d'ingénierie cellulaire, Avectas, dirige un consortium qui investira 7,23 millions d'euros, dont 4,4 millions d'euros ont été octroyés au titre du Disruptive Technology Innovation Fund (DTIF) du gouvernement irlandais, afin de développer une version à haut débit de sa plateforme d'ingénierie cellulaire exclusive Solupore®. Appuyée par les partenaires du consortium constitué par Bluebridge Technologies et le NIBRT, Avectas étend son activité vers la commercialisation d'une plateforme numérique avancée d'ingénierie de cellules à grande échelle, optimisée pour la production de thérapies cellulaires prêtes à l'emploi pour le traitement du cancer.

Le Disruptive Technologies Innovation Fund (DTIF) est un fonds de 500 millions d'euros créé dans le cadre du projet Ireland 2040 et géré par le ministère des Entreprises, du Commerce et de l'Emploi avec le soutien d'Enterprise Ireland.

Avectas, dont le siège social se trouve en Irlande, possède des bureaux à Toronto, au Canada, et à Cambridge, aux États-Unis. L'entreprise collabore avec des instituts de recherche et des entreprises de pointe en thérapie cellulaire afin de les aider à relever leurs défis en matière d'ingénierie cellulaire en utilisant sa technologie brevetée Solupore. La thérapie cellulaire est une approche thérapeutique du cancer qui évolue rapidement. Les cellules immunitaires sont prélevées sur les donneurs. Elles sont modifiées afin d'être plus efficaces, puis administrées aux patients. L'aide octroyée permettra à Avectas d'élargir sa plateforme Solupore pour fabriquer des produits allogéniques de nouvelle génération, qui pourront être produits à grande échelle pour un grand nombre de patients.

Bluebridge Technologies développera une dimension de numérisation pour la plateforme dans le cadre du projet. L'entreprise concevra, construira et testera des composants logiciels pour soutenir la technologie de production, mettant en évidence les points de convergence de la numérisation et de la production de la thérapie cellulaire. Le NIBRT testera et validera la plateforme dans le contexte d'un processus de fabrication de bout en bout et facilitera l'adoption de la technologie en plaçant la plateforme Solupore dans ses installations de classe mondiale. Toutes les parties travailleront en synergie pour révolutionner la production et l'administration des thérapies cellulaires aux patients.

Avectas a déjà bénéficié d'une aide conséquente de l'Union européenne (dans le cadre du programme Horizon 2020). L'entreprise participe à des programmes de travail avec plusieurs entreprises thérapeutiques et des laboratoires universitaires de premier plan, dont le Laboratoire Simon de l'université UC Davis, en Californie, le Centre for Commercialization of Regenerative Medicine (CCRM), à Toronto, et le nouveau NK Cell Centre of Excellence du Karolinska Institute, en Suède.

Aujourd'hui, lors de sa prise de parole, le Dr Michael Maguire, PDG d'Avectas, a déclaré : « les thérapies à base de cellules offrent un potentiel extraordinaire pour le traitement des cancers et nous pensons que notre plateforme Solupore révolutionnera le processus actuel de production dans le domaine de la thérapie cellulaire et aidera l'Irlande à devenir un centre mondial pour ce domaine en développement. » Le professeur Niall Barron a commenté : « Le NIBRT est ravi d'être impliqué dans ce projet passionnant, financé par le DTIF, qui accélérera le développement d'une technologie transformatrice pour la production de nouvelles thérapies révolutionnaires qui vont au-delà des traitements et, dans de nombreux cas, guérissent réellement les patients. Ce projet représente parfaitement l'esprit d'innovation et l'ambition qui animent l'Irlande d'être à la pointe de ce nouveau domaine passionnant. »

Garret Coady, PDG de Bluebridge Technologies, a ajouté : « BlueBridge Technologies est ravie de participer à ce projet, qui mettra en valeur la puissance et la promesse des technologies numériques qui ont le potentiel, non seulement de permettre la mise en œuvre de nouvelles thérapies, mais de le faire de façon viable, à grande échelle. »

Le Dr Maguire remercie le ministère des Entreprises, du Commerce et de l'Emploi de son soutien : « Il s'agit d'un travail onéreux, mais extrêmement utile, qui ne pourrait exister sans le soutien du ministère et du DTIF. Nous sommes reconnaissants de cet appui. »

À propos d'Avectas

Avectas est une société d'ingénierie cellulaire qui a mis au point Solupore, un système exclusif de génie cellulaire non viral automatisé, simple et hautement efficace pour permettre une modification génétique efficace et sûre, accélérant la fabrication de cellules pour la prochaine génération d'immunothérapies en oncologie.

L'entreprise collabore avec des entreprises de thérapie cellulaire, un partenariat fondé sur l'utilisation de Solupore, son système de qualité clinique, conforme aux bonnes pratiques de fabrication. L'objectif est de relever les nouveaux défis liés à l'administration de cellules ayant fait l'objet de multiples modifications et de faire face aux difficultés de l'ingénierie de cellules fragiles ou en nombre limité. Avectas offrira en outre un soutien réglementaire aux partenaires. Avectas est une entreprise privée internationale qui possède des installations de recherche à Dublin, en Irlande, et à Toronto, au Canada, ainsi qu'un bureau à Cambridge, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Elle compte plus de 30 collaborateurs, dirigés par une équipe de cadres de l'industrie pharmaceutique hautement expérimentés, appuyés par un conseil consultatif scientifique de classe mondiale composé d'experts en thérapie cellulaire du cancer.





À propos de BlueBridge Technologies

BlueBridge Technologies est une entreprise spécialisée dans les technologies de santé connectée critiques pour la sécurité. Elle développe des solutions matérielles et logicielles pour les secteurs biopharmaceutiques et de la MedTech (de l'anglais « medical technology »), au service de clients tels que Novartis, Johnson & Johnson, Roche et Medtronic.



À propos du NIBRT

Le National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) est un centre d'excellence mondial consacré à la formation et à la recherche en fabrication de produits biopharmaceutiques. Le NIBRT opère depuis une installation de classe mondiale à Dublin, en Irlande. Cette installation a été spécialement conçue de manière à reproduire fidèlement une usine de biotraitement moderne dotée d'équipements de pointe. Elle permet au NIBRT de proposer des solutions de formation et de recherche de la plus haute qualité. La mission du NIBRT consiste à soutenir la croissance et le développement de tous les aspects de l'industrie biopharmaceutique.



