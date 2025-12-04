AVENUE DES CHAMPS-ELYSÉES FEIERT DIE WIEDERBELEBUNG SEINES TYPISCHEN COCKTAILS: DER „CHAMPS-ELYSÉES-COCKTAIL" WURDE ERSTMALS 1925 MIT COGNAC HENNESSY KREIERT

1925–2025: Ein Jahrhundert Pariser Art de Vivre

PARIS, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Geboren in den Roaring Twenties, verkörpert der „Champs-Élysées Cocktail" seit 1925 die Eleganz, das Flair und die Lebensfreude, die die berühmteste Avenue der Welt seit langem ausmachen. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Champs-Élysées-Komitees würdigen die berühmten Lokale der Avenue dieses ikonische Getränk und laden die Gäste ein, einen Cocktail wiederzuentdecken, der die Pariser Nächte seit Jahrzehnten begleitet.

Cocktail Champs-Elysées 1925 by Hennessy, the original recipe Cocktail Champs-Elysées 2.0 by Hennessy, the contemporary version

Das Originalrezept, der „Cocktail Champs-Élysées 1925", sowie zwei exklusive neue Kreationen - der kühn neu gestaltete „Cocktail Champs-Élysées 2.0" und der alkoholfreie „Mocktail Champs-Elysées" - werden in allen teilnehmenden Lokalen angeboten und können zu Hause nachgeahmt werden.

COCKTAIL CHAMPS-ELYSÉES 1925 Von Hennessy, das Originalrezept

4,5cl Hennessy Very Special |1,5cl Gelber Chartreuse | 2cl Frischer Zitronensaft | 1 Spritzer Angostura Bitter | 1 Lemon Twist

COCKTAIL CHAMPS-ELYSÉES 2.0 Von Hennessy, die moderne Version

4cl Hennessy Very Special | 1cl Gelber Chartreuse | 1,5cl Aprikosenlikör | 2cl Verjus | 1 Spritzer Peychauds-Bitter

ÜBER MAISON HENNESSY

Seit mehr als 260 Jahren glänzt das Haus Hennessy weltweit mit seinem außergewöhnlichen Know-how. Die Marke, die auf dem Erbe des Gründers Richard Hennessy aufbaut, ist in mehr als 160 Ländern vertreten. Hennessy hat seinen Sitz im Herzen der französischen Region Charente und ist auch eine tragende Säule der regionalen Wirtschaft. Der Erfolg und die Langlebigkeit des Hauses beruhen auf der Exzellenz seiner Cognacs, von denen jeder in einem einzigartigen Prozess der Weitergabe des Know-hows von Generation zu Generation entstanden ist. Als erstes Spirituosenhaus, das nach ISO 14001 zertifiziert wurde, vereint Hennessy seine Innovationsfähigkeit und die Unterstützung aller seiner Partner, um dieses außergewöhnliche Gebiet zu schützen. Als Kronjuwel der LVMH-Gruppe leistet Hennessy einen wichtigen Beitrag zum französischen Außenhandel, da ein Großteil der Produktion im Export verkauft wird, und ist ein weltweiter Botschafter der französischen Lebensart.

PRESSEKONTAKT Maison Hennessy - Fatima El Allay - [email protected]

www.hennessy.com

ÜBER DAS CHAMPS-ÉLYSÉES-KOMITEE

Das Champs-Élysées-Komitee wurde 1916 gegründet und vertritt 180 Mitglieder - die wirtschaftlichen und kulturellen Akteure der Champs-Élysées, vom Arc de Triomphe bis Place de la Concorde. Gemeinsam tragen sie zur Bekanntheit der Allee in Frankreich und auf internationaler Ebene bei. Jedes Jahr organisiert das Komitee der Champs-Élysées die berühmte Weihnachtsbeleuchtung und Großveranstaltungen wie „Ein Sonntag im Kino auf den Champs" „Das Champs-Diktat" und „Das große Picknick auf den Champs." Im Jahr 2025 hat das Komitee den Champs-Élysées-Cocktail in Partnerschaft mit Hennessy wiederbelebt.

PRESSEKONTAKT Agence Proches - [email protected]

BITTE TRINKEN SIE VERANTWORTUNGSBEWUSSTY

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837920/Cocktail_Champs_Elysees_1925.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837919/Cocktail_Champs_Elysees_2_0.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2837939/Hennessy_Logo.jpg