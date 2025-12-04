La Avenida de los Campos Elíseos celebra el renacimiento de su cóctel de autor: "Cóctel de los Campos Eliseos"

- La Avenida de los Campos Elíseos celebra el renacimiento de su cóctel de autor: El "Cóctel de los Campos Eliseos",creado por primera vez en el año 1925 con Coñac Hennessy

1925-2025: Un siglo de arte de vivir parisino

PARÍS, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Nacido en los locos años veinte, el "Cóctel de los Campos Elíseos" ha encarnado, desde 1925, la elegancia, el estilo y la alegría de vivir que han definido durante mucho tiempo la avenida más célebre del mundo. Para celebrar su centenario, los establecimientos emblemáticos de la avenida, unidos por el Comité de los Campos Elíseos, rinden homenaje a esta icónica bebida de autor e invitan a los comensales a redescubrir un cóctel que ha acompañado las noches parisinas durante décadas.

Cocktail Champs-Elysées 1925 by Hennessy, the original recipe Cocktail Champs-Elysées 2.0 by Hennessy, the contemporary version

La receta original, el "Cóctel Champs-Élysées 1925", junto con dos nuevas creaciones exclusivas: el audazmente reinventado "Cóctel Champs-Élysées 2.0" y el "Cóctel Champs-Élysées sin alcohol", se presentará en los locales participantes y podrá recrearse en casa.

CÓCTEL CHAMPS-ELYSÉES 1925 By Hennessy, la receta original

4,5 cl de Hennessy Very Special | 1,5 cl de Chartreuse amarillo | 2 cl de zumo de limón natural | 1 pizca de amargo de Angostura | 1 twist de limón

CÓCTEL CHAMPS-ELYSÉES 2.0 By Hennessy, la versión contemporánea

4 cl de Hennessy Very Special | 1 cl de Chartreuse amarillo | 1,5 cl de licor de albaricoque | 2 cl de Verjus | 1 pizca de amargo de Peychauds

ACERCA DE LA MAISON HENNESSY

La Maison Hennessy ha brillado en todo el mundo con su excepcional saber hacer durante más de 260 años. Basada en el legado de su fundador, Richard Hennessy, la marca está presente en más de 160 países. Ubicada en el corazón de la región francesa de Charente, Hennessy es también un pilar de la economía regional. El éxito y la longevidad de la Maison se basan en la excelencia de sus coñacs, cada uno de los cuales nace de un proceso único de transmisión de conocimientos de generación en generación. Hennessy, la primera casa de bebidas espirituosas en obtener la certificación ISO 14001, aúna su capacidad de innovación y el apoyo de todos sus socios para proteger esta excepcional zona. Como joya de la corona del Grupo LVMH, Hennessy contribuye significativamente al comercio internacional francés, exportando gran parte de su producción, y es un embajador mundial del arte de vivir francés.

ACERCA DEL COMITÉ DE LOS CAMPOS ELISEOS

El Comité de los Campos Elíseos se fundó en 1916 y representa a 180 miembros: los actores económicos y culturales de los Campos Elíseos, desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia. Juntos, contribuyen a la proyección de la avenida en Francia y a nivel internacional. Cada año, el Comité de los Campos Elíseos organiza las famosas Exhibiciones de Luces Navideñas y eventos de gran vergadura como "Un domingo de cine en los Campos Elíseos", "El Dictado de los Campos" y "El Gran Picnic de los Campos Elíseos". En 2025, el comité resucitó el cóctel de los Campos Elíseos en colaboración con Hennessy.

