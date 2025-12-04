シャンゼリゼ通りが、その象徴的なカクテルの復活を祝う：1925年にヘネシーコニャックで初めて創作された「シャンゼリゼ・カクテル」

1925～2025：パリの「アール・ド・ヴィーヴル」の百年

パリ, 2025年12月4日 /PRNewswire/ -- 狂騒の20年代に誕生した「シャンゼリゼ・カクテル」は、1925年以来、世界で最も有名な大通りを長年象徴してきた優雅さ、気品、そして生きる喜びを体現してきました。100周年を記念し、Champs-Élysées Committeeに結集した大通りのランドマーク的店舗が、この象徴的なシグネチャードリンクを称え、数十年にわたりパリの夜を彩ってきたカクテルの再発見をゲストに呼びかけています。

オリジナルレシピ「カクテル・シャンゼリゼ1925」に加え、大胆に再解釈した新作「カクテル・シャンゼリゼ2.0」とノンアルコールの「モクテル・シャンゼリゼ」の2つの限定新作が、参加店舗で提供されるほか、ご家庭でも再現可能です。

Cocktail Champs-Elysées 1925 by Hennessy, the original recipe Cocktail Champs-Elysées 2.0 by Hennessy, the contemporary version

カクテル・シャンゼリゼ 1925 Hennessyによるオリジナルレシピ

Hennessyヴェリー・スペシャル4.5cl | イエロー・シャルトリューズ1.5cl | レモンジュース（生絞り）2cl | アンゴスチュラ・ビターズダッシュ | レモンピール1枚

カクテル・シャンゼリゼ 2.0 Hennessyによる現代版

Hennessyヴェリー・スペシャル4cl | イエロー・シャルトリューズ1cl | アプリコット・リキュール1.5cl | ヴェルジュ2cl | ペショー・ビターズ1ダッシュ

MAISON HENNESSYについて

Maison Hennessyは、260年以上にわたり、その卓越したノウハウで世界中で輝き続けてきました。創業者Richard Hennessyの遺産に基づいて築かれたこのブランドは、160か国以上で展開されています。フランスのシャラント地方の中心部に本拠を置くHennessyは、地域経済の支柱でもあります。このメゾンの成功と長きにわたる歴史は、コニャックの卓越性に根ざしており、それぞれのコニャックは、世代から世代へとノウハウを伝承する独自のプロセスから生まれています。ISO 14001 認証を取得した最初のスピリッツメーカーであるHennessyは、革新力とすべてのパートナーのサポートを結集して、この特別な分野を守っています。LVMH Groupの至宝であるHennessyは、生産物の大部分が輸出されており、フランスの国際貿易に大きく貢献し、フランスの生活様式を世界に広める大使でもあります。

プレス連絡先：Maison Hennessy - Fatima El Allay – [email protected]

www.hennessy.com

CHAMPS-ÉLYSÉES COMMITTEEについて

Champs-Élysées Committeeは1916年に設立され、凱旋門からコンコルド広場までのシャンゼリゼ通りの経済・文化関係団体180団体を代表しています。これらが一体となって、この大通りがフランス国内および国際的に有名になることに貢献しています。毎年、Champs-Élysées Committeeは有名なクリスマス イルミネーションや、「シャンゼリゼでの映画鑑賞の日曜日（A Sunday at the Movies on the Champs）」、「シャンゼリゼ ディクテーション（The Champs Dictation）」、「シャンゼリゼ グランド ピクニック（The Champs Grand Picnic）」などの大規模なイベントを企画しています。2025年、委員会はHennessyとの提携によりシャンゼリゼ・カクテルを復活させました。

プレス連絡先：Agence Proches - [email protected]

責任を持って飲酒してください

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2837920/Cocktail_Champs_Elysees_1925.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2837919/Cocktail_Champs_Elysees_2_0.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2837939/Hennessy_Logo.jpg

SOURCE Maison Hennessy