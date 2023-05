Averna étend sa présence internationale en Allemagne grâce à l'acquisition de ProNES

Averna bénéficiera de l'expertise spécialisée de ProNES en test de batterie et en qualité.

MONTRÉAL, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- Averna, leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, annonce aujourd'hui l'acquisition de l'entreprise allemande ProNES Automation GmbH. Depuis plus de 20 ans, ProNES aide les fabricants de batteries à produire efficacement de meilleurs produits. À leurs côtés, la société allemande a développé des centaines de solutions de qualité automatisées et personnalisées ainsi qu'une plateforme de test modulable: batterieinspektor. L'actuel propriétaire et président de ProNES, Jochen Weber, rejoindra l'équipe de direction et supervisera les ventes et opérations d'Averna en Allemagne depuis le bureau de Landau.

« Nous sommes fiers d'accueillir les clients et employés de ProNES tout en offrant à nos clients des solutions additionnelles et une présence locale en Allemagne », a déclaré François Rainville, président-directeur général d'Averna. « Mr. Weber et toute l'équipe de ProNES ont réalisé d'impressionnantes prouesses en automatisation et fabrication intelligente sur les marchés de l'ingénierie de test et du test de batteries. Nous sommes impatients d'intégrer leur expertise afin de soutenir le nombre croissant de fabricants mondiaux de batteries et d'étendre leur portée grâce aux capacités d'Averna ».

Le marché mondial de l'équipement pour la production de batteries devrait atteindre 31 milliards de dollars US d'ici 2030, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 31,63% à partir de cette année. La demande en batteries au lithium-ion ne cesse de croitre pour plusieurs raisons, y compris l'augmentation du nombre de véhicules électriques et la demande grandissante pour le stockage de l'énergie.

Grâce à son nouveau bureau à Landau, Averna est bien placée pour offrir sa gamme de solutions innovantes de test automatisé, d'inspection visuelle et d'assemblage de précision à ses clients allemands. Couplé à son historique en test et validation destinés aux appareils médicaux, aux sciences de la vie et aux emballages pharmaceutiques, ce bureau est parfaitement situé pour répondre aux besoins de l'importante communauté allemande en technologie médicale.

Selon Jochen Weber, « en tant que président et fondateur de ProNES, ma priorité a toujours été de servir nos clients et de leur offrir la meilleure expérience possible. Joindre nos forces à Averna va nous permettre de mieux servir notre clientèle internationale et de lui offrir une gamme encore plus large de solutions de test. De même, je suis convaincu que nos employés pourront bénéficier de nouvelles opportunités d'apprentissage, de croissance et de développement de carrière. J'ai hâte de voir les opportunités et le futur que notre partenariat nous réserve ».

Les actionnaires principaux d'Averna, Walter Capital Partners, Investissement Québec et W Investments Group LP, ont pris part aux négociations de cette acquisition. Cet investissement s'inscrit dans leur objectif visant à favoriser l'expansion internationale d'entreprises québécoises hautement performantes.

En sa qualité de leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, Averna établit des partenariats avec des concepteurs de produits, des développeurs et des OEM pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques. Fondée en 1999, Averna propose une expertise spécialisée et des solutions innovantes de test, d'inspection visuelle, d'assemblage de précision et d'automatisation qui apportent des avantages techniques, financiers et commerciaux substantiels aux clients des secteurs des dispositifs médicaux et des sciences de la vie, des produits électroniques grand public, de l'automobile et des transports, de la production industrielle, des télécommunications et autres industries. Averna compte de nombreux bureaux à travers le monde. Elle possède de multiples certifications industrielles, notamment l'ISO 9001:2015, est enregistrée à l'ITAR et travaille en partenariat avec NI, Eclipse Automation, PI (Physik Instrumente), Keysight Technologies et JOT Automation. www.averna.com

