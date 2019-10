AVEVA lança a primeira solução integrada de software de EPC para melhorar o retorno sobre projetos de capital intensivo

O portfólio integrado compreende três soluções de software. O AVEVA Unified Engineering integra o processo de projeto com a engenharia de "front-end" e a engenharia detalhada baseada em 3D. O AVEVA Unified Project Execution conecta e simplifica os processos de compra e construção de projetos de capital intensivo. Já o AVEVA Enterprise Learning permite a rápida qualificação de operadores e engenheiros, por meio de ferramentas de Realidade Estendida (XR) e de simulação, para garantir partidas e paradas eficientes, operações normais e a capacidade de lidar com situações anormais.

"Este lançamento está em linha com a capacidade da AVEVA, a primeira empresa no mercado de software industrial e de engenharia a abordar, de maneira abrangente, os imperativos de transformação digital de ponta a ponta, com um portfólio integrado de soluções que oferecem eficiência, agregam valor e capacitam as pessoas ao longo de todo o ciclo de vida dos ativos de capital intensivo e das cadeias de valor operacional", destaca Craig Hayman, CEO da AVEVA. "A solução integrada muda a maneira como os operadores proprietários se relacionam com as empresas de EPC (Engineering, Procurement and Construction) na concepção, construção, comissionamento e operação de seus ativos de capital intensivo".

As funcionalidades da solução integrada permitem a adoção de uma estratégia de EPC 4.0 para o operador proprietário, necessária para a transformação digital em setores de capital intensivo. Isso permite a colaboração em escala global, por meio de arquiteturas de nuvem híbridas e em uma plataforma comum. Todo o processo de manufatura pode ser traçado, rastreado e conectado - desde engenharia e projeto, passando por compras e construção, entrega, operação e manutenção, como um "gêmeo digital" (Twin Digital) abrangente do ativo.

"O aumento da competição no mundo dos negócios obriga as organizações industriais a inovarem para facilitar a transição dos processos manuais, centrados em documentos, para uma visão de projetos, compras e execução baseada em dados, a fim de aumentar a segurança, reduzir custos e evitar atrasos", acrescenta Craig Hayman. "Com o lançamento do AVEVA Unified Engineering, a primeira solução deste tipo, eliminamos os silos existentes entre as diferentes disciplinas de engenharia, ao permitir que nossos clientes transformem rapidamente projetos conceituais em modelos 3D, acelerem a engenharia, e garantam que os projetos entrem em operação antes do comprometimento de bilhões de dólares".

Transforme projetos de capital intensivo em entregas seguras, dentro do prazo e do orçamento

O novo AVEVA Unified Project Execution permite a integração do processo de modelagem e do ciclo de vida da planta, desde o projeto até a engenharia detalhada, para a colaboração de engenheiros multidisciplinares, sem atritos e na nuvem. O resultado é uma melhora mínima de 50% na eficiência da engenharia no FEED (Front-End Engineering and Design), e de até 30% na engenharia detalhada, o que pode resultar em uma redução de até 3% no custo total. Essa economia pode ser reinvestida na qualidade, precisão e maturidade da engenharia dos processos de negócios executados posteriormente.

O AVEVA Unified Project Execution se integra ao AVEVA Unified Engineering para eliminar silos nas áreas de Compras e Construção, ao combinar as principais disciplinas que cobrem o Gerenciamento de Riscos de Contratos; o Controle de Materiais e Cadeia de Suprimentos; e o Gerenciamento da Construção em um ambiente digital de execução de projetos baseado em nuvem. O AVEVA Unified Project Execution proporciona uma redução de até 15% nos custos de materiais, de até 10% nos custos de mão-de-obra, e diminui as compras sem cotação em até 50%, o que se traduz em uma economia total de até 10% para os clientes.

O AVEVA Enterprise Learning combina o aprendizado tradicional, baseado em simulação, com as soluções de gerenciamento de aprendizado conectado em 3D. A solução de aprendizado da AVEVA estende os modelos de processos e modelos 3D do AVEVA Unified Engineering para acelerar o treinamento do operador do painel DCS (Distributed Control System), do operador de campo, dos procedimentos de processo e de manutenção, e da conscientização da situação da segurança de processos. O uso da nuvem e da tecnologia de Realidade Estendida (XR) pode reduzir em até 2% o custo total instalado ao melhorar a prontidão das operações.

"O aprimoramento do nosso portfólio de soluções de engenharia proporciona mais agilidade para nossos clientes; reduz custos, riscos e atrasos; minimiza erros; e impulsiona a rápida execução de projetos de capital intensivo. A economia de custos resulta da mitigação dos riscos de investimento de capital na fase de projeto, do corte de até 30% das horas-homem de engenharia, da redução dos custos de compra de material em até 15%, e da redução – de até 10% – dos custos de mão-de-obra de campo", comenta Amish Sabharwal, vice-presidente sênior de negócios de engenharia da AVEVA. "As novas soluções da AVEVA integram todas as etapas de um projeto de capital intensivo, da engenharia conceitual à entrega, otimizam a colaboração e reduzem os silos entre as disciplinas de engenharia e as etapas do projeto".

