Avia Solutions Group hat die Übernahme von Skytrans Airlines abgeschlossen und verfügt nun über 12 AOCs weltweit

DUBLIN, 8. März 2024 /PRNewswire/ -- Die Avia Solutions Group, der weltweit größte ACMI-Anbieter (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance) mit einer Flotte von 199 Flugzeugen, hat die Übernahme der australischen Fluggesellschaft Skytrans abgeschlossen. Die Fluggesellschaft, die über eine Flotte von 13 Regionalflugzeugen verfügt, ist auf den öffentlichen Linienverkehr (RPT) und den Charterverkehr spezialisiert.

Mit der Übernahme von Skytrans erhält die Gruppe ein australisches Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) und ebnet damit den Weg für den Passagier- und Frachtflugbetrieb. Der Umzug ermöglicht der Gruppe außerdem den Zugang zum lukrativen australischen Inlandsluftfahrtmarkt, der nach den im Australian Aviation Network Review 2023 veröffentlichten Prognosen 2024 das Niveau vor COVID übersteigen wird.

Diese Entwicklung ist Teil der Wachstumsstrategie der Gruppe im asiatisch-pazifischen Raum. Die Expansion in der Region bietet einen wertvollen Hebel, um die geringere saisonale Nachfrage in Europa auszugleichen, indem Flugzeuge zwischen den Regionen mit gegensätzlichen Jahreszeiten verlagert werden. Mit dem erhaltenen Luftverkehrsbetreiberzeugnis erhöht sich die Gesamtzahl der von der Gruppe gehaltenen Luftverkehrsbetreiberzeugnisse auf 12.

„Diese Übernahme ist Teil unserer umfassenden Strategie, die darauf abzielt, die Auswirkungen der Saisonalität zu begrenzen und uns gleichzeitig Zugang zu neuen Wachstumsmärkten im asiatisch-pazifischen Raum und darüber hinaus zu verschaffen. Bis Ende des Jahres wollen wir sieben weitere Fluggesellschaften gründen oder übernehmen, wobei wir Länder wie Thailand, die Philippinen, Malaysia und Indonesien fest im Blick haben", sagt Jonas Janukenas, Geschäftsführer der Avia Solutions Group.

Nach Angaben des neu ernannten Geschäftsführers von Skytrans, Gytis Gumuliauskas, werden die derzeitigen Aktivitäten des Unternehmens fortgeführt, wobei das Hauptziel darin besteht, das ACMI- und das Wet-Lease-Geschäft umfassend zu entwickeln:

„Der Passagierverkehr wird unser Hauptaugenmerk sein, während der Frachtverkehr ein Bereich ist, den wir 2024 und darüber hinaus erforschen und ausbauen wollen. Um diese Ziele zu erreichen, planen wir den Ausbau der Flotte mit A319-Flugzeugen für den Passagierverkehr und mit A321F-Flugzeugen für den Frachtverkehr."

Die in Irland ansässige Avia Solutions Group ist die Muttergesellschaft von SmartLynx Airlines, Avion Express, AirExplore, KlasJet, Magma Aviation und anderen weltweit tätigen Unternehmen. Zur Gruppe gehört auch ein weltweit führender Anbieter von MRO-Dienstleistungen, FL Technics, mit 100 Wartungsstationen weltweit und Wartungshallen in Litauen, Indonesien und Großbritannien. Darüber hinaus betreibt die Avia Solutions Group auch die größte unabhängige Pilotenausbildungsorganisation, BAA Training, mit Schulen in Spanien, Frankreich, Litauen und Vietnam.

Informationen zur Avia Solutions Group:

