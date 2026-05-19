Avid Bioservices nomme Maria Ebro Andreasen au poste de Chief People Officer pour soutenir la croissance continue et la stratégie des talents

L'entreprise renforce son équipe, ses partenariats universitaires et ses programmes de stages afin de constituer un vivier de talents à long terme dans le domaine des produits biologiques.

TUSTIN, Californie, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Avid Bioservices, l'un des principaux CDMO de produits biologiques, annonce aujourd'hui la nomination de Maria Ebro Andreasen au poste de Chief People Officer.

Cette nomination intervient alors qu'Avid continue à développer ses activités pour répondre à la demande grandissante de ses clients et soutenir sa croissance à long terme. La société élargit son équipe dans les domaines clés de l'entreprise tout en maintenant les normes élevées de qualité, d'expertise et de collaboration qui définissent Avid.

Maria Ebro Andreason, Chief People Officer, Avid Bioservices, Inc.

Parallèlement, Avid renforce ses partenariats avec les universités et les programmes de formation de la Californie du Sud et investit dans des programmes de stages afin de constituer un solide vivier de talents émergents pour la main-d'œuvre dans le secteur de la fabrication de produits biologiques.

« Les talents et la mission sont au centre de tout ce que nous faisons », déclare Kenneth Bilenberg, président du groupe et CEO d'Avid Bioservices. « Dans notre démarche visant à aider deux fois plus de patients à l'avenir grâce à de nouveaux médicaments et à l'approvisionnement quotidien en médicaments approuvés, il est essentiel que nous nous développions intentionnellement, en recrutant des talents exceptionnels tout en préservant la culture et l'expertise sur lesquelles nos clients comptent. Maria Ebro Andreasen apporte le leadership nécessaire pour nous aider à atteindre cet objectif. »

En tant que Chief People Officer, Maria dirigera la stratégie des ressources humaines d'Avid, en mettant l'accent sur :

le recrutement et l'intégration

le renforcement des programmes universitaires et des stages

la consolidation des compétences et de la fidélisation des employés

le soutien à la croissance organisationnelle tout en maintenant la culture d'Avid

« Ce qui m'a plu chez Avid, c'est le lien évident entre son personnel, son objectif et les patients », déclare Maria Ebro Andreason. « L'investissement le plus important que nous puissions faire sera toujours dans notre personnel. Lorsque nous créons un environnement et une culture où chaque individu peut apprendre, se développer et s'épanouir, nous libérons non seulement leur potentiel, mais aussi la possibilité d'aider encore plus de patients. Je suis ravie de rejoindre l'équipe talentueuse d'Avid et de l'aider à accélérer son ambitieux parcours. »

L'investissement continu d'Avid dans les talents reflète son engagement plus large à soutenir les clients « une molécule après l'autre », en veillant à ce que les équipes qui les soutiennent se développent au même rythme que les programmes.

Visitez le site avidbio.com pour en savoir plus.

À propos d'Avid

Avid Bioservices est une entreprise de sous-traitance pharmaceutique (CDMO) spécialisée dans la culture de cellules de mammifères. Avid, dont le siège social est situé aux États-Unis et dont le dossier auprès de la FDA est irréprochable, bénéficie de la confiance des innovateurs biopharmaceutiques du monde entier pour son agilité, la qualité de ses services et sa capacité à naviguer dans les paysages réglementaires mondiaux complexes. Forte de son expérience en matière de soutien aux entreprises biotechnologiques émergentes comme aux grandes multinationales pharmaceutiques, Avid propose des solutions de bout en bout, du développement à l'approvisionnement commercial.

Avid en quelques chiffres :

Plus de 600 lots fabriqués

Plus de 275 lots commerciaux livrés dans le monde entier

Plus de 7 produits commerciaux approuvés

Dix inspections réussies de préapprobation/prélicence avec les principales agences réglementaires

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