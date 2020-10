Avidity Science™ élargit grandement son portefeuille de solutions dans le domaine de la recherche biomédicale grâce à l'acquisition de Bio Medic Data Systems, d'Hydropac®, de Lab Products Inc. et de Harford Systems

WATERFORD, Wisconsin, 26 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Avidity Science annonce des mesures importantes pour étendre son leadership mondial dans le domaine de la recherche biomédicale grâce à l'acquisition de Bio Medic Data Systems, d'Hydropac®, de Lab Products Inc. et de Harford Systems. Ces investissements viennent élargir le portefeuille d'Avidity Science en matière de produits de purification et de distribution d'eau, de solutions de contrôle et de surveillance, et de services pour améliorer son soutien à la communauté mondiale de la recherche biomédicale.

« Nous nous réjouissons de ces investissements, ils ajoutent des produits, des capacités et des services essentiels à notre offre dans le domaine de la recherche biomédicale de pointe, » a déclaré Doug Lohse, président-directeur général d'Avidity Science. « Bio Medic Data Systems, Hydropac® et Lab Products sont des leaders reconnus dans le domaine de l'innovation, et nous serons maintenant en mesure d'offrir le portefeuille de produits et de services le plus complet et le plus avancé sur le plan technologique pour appuyer la recherche biomédicale dans le monde. »

BMDS fournit des produits de pointe pour l'identification la plus sûre et la plus précise des modèles de recherche disponibles aujourd'hui, créant des systèmes entièrement intégrés conçus pour automatiser la collecte, l'enregistrement et la validation des données de recherche pour les scientifiques.

Hydropac® est un système unique de poche d'eau et de valve qui redéfinit la distribution d'eau. Le système révolutionnaire Hydropac®, qui est une solution d'hydratation pour les modèles de recherche, est doté d'une poche d'eau souple jetable à usage unique approuvée par la FDA et d'une valve jetable stérile (Disposable Valve™). Il comprend aussi une machine à de traitement d'eau pour remplir et sceller les poches.

Lab Products, Inc. fabrique une gamme complète d'équipement de soins et d'hébergement pour modèles de recherche, allant des petites unités d'hébergement classiques en métal ou en plastique à une variété de systèmes de contrôle de l'environnement hautement sophistiqués. Ses technologies prouvées et brevetées abordent les questions quotidiennes de la recherche, à savoir la protection des modèles et du personnel de recherche, ainsi que de l'utilisation efficace des espaces disponibles, du temps et de la main-d'œuvre.

« Nous sommes convaincus qu'Avidity Science continuera de soutenir nos clients grâce à une innovation exceptionnelle et à une solides offre de produits et de services. Nous sommes ravis à l'idée que nos nouveaux associés se joignent à l'équipe en pleine croissance d'Avidity Science et garantissent la meilleure transition commerciale possible », a déclaré George Gabriel, PDG de Lab Products, Inc.

« Compte tenu de la croissance rapide dans le domaine de la recherche biomédicale, il est essentiel qu'Avidity puisse offrir des produits et services de qualité afin de protéger les précieuses études de recherche menées pour soutenir les préoccupations critiques et émergentes en matière de santé dans le monde entier », a affirmé Laura Sarlin, vice-présidente et responsable des activités Biomédical Monde d'Avidity.

M. Lohse a conclu : « Ces investissements représentent une autre étape cruciale dans la réalisation de notre vision qui consiste à permettre à la science d'améliorer la qualité de la vie. Avidity Science a établi un portefeuille de solutions diversifiées et une présence mondiale, ce qui renforce sa position de partenaire de confiance dans le milieu de la recherche. »

À propos d'Avidity Science

Avidity Science est un leader mondial dans le domaine des systèmes de purification et de distribution d'eau, des solutions de contrôle et de surveillance, et des services pour le monde des sciences de la vie et de la recherche biomédicale. Depuis 1969, la mission de l'entreprise consiste à permettre à la science d'améliorer la qualité de vie. Avec des activités aux États-Unis, en Europe et en Asie et offrant des technologies et du soutien inégalés, elle est un partenaire de confiance pour la communauté mondiale de la recherche. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces investissements et sur l'entreprise, veuillez consulter le site Web www.AvidityScience.com.

