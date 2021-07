Avielan développe un système d'arrimage pour voiture avec un crochet torsadé breveté, une première mondiale

NAGOYA, Japon, le 27 juillet 2021 /PRNewswire/ --

- 1,5 fois plus solide, avec une résistance à la rupture de 3 tonnes -

La société Avielan Co., Ltd. basée à Nagoya, au Japon, a commencé à vendre un dispositif d'arrimage pour voiture équipé d'un crochet torsadé breveté comme équipement standard. En tordant le crochet en diagonale comme un anneau de puzzle, la société a obtenu une sécurité avec une résistance à la rupture de 3 tonnes, soit 1,5 fois celle des produits conventionnels.

(Photo1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100331/202107197816/_prw_PI1fl_OMnu7eji.jpg)

- YouTube

https://youtu.be/Srkv7lAaBqM

https://youtu.be/RWPMaY7rJjk

- Le premier crochet torsadé au monde dont la force est 1,5 fois supérieure à celle du crochet précédent

Afin d'accroître la sécurité et la résistance, qui sont les propriétés les plus importantes d'un dispositif d'arrimage pour voiture, un « crochet torsadé » a été développé avec beaucoup d'ingéniosité. En modifiant simplement sa structure sur la base d'un concept totalement nouveau, Avielan a obtenu un arrimage sûr et sécurisé et une résistance étonnante.

La résistance à la rupture d'un produit conventionnel est généralement de 2 tonnes, mais la résistance de cet arrimage de voiture utilisant le crochet torsadé exclusif est de 3 tonnes. En outre, comme double mesure de sécurité, il est également équipé d'un arrêt de ceinture pour réduire le risque d'ouverture de la boucle.

- Le crochet torsadé ne se détache pas

Pour retirer le crochet torsadé, l'utilisateur doit le tordre intentionnellement comme un anneau de puzzle. C'est pourquoi il est conçu pour résister aux secousses et aux vibrations pendant le transport. En tordant simplement la pointe du crochet, la partie tordue se coince dans le boulon à œil et il est très difficile de la retirer.

(Photo2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100331/202107197816/_prw_PI2fl_4ITnsid2.jpg)

- L'introduction devrait se développer après COVID-19

En raison de la propagation de la pandémie de COVID-19, les activités économiques dans le monde ont été contraintes de stagner. Cependant, avec la diffusion des vaccins, les activités économiques devraient redevenir progressivement plus actives une fois la pandémie maîtrisée.

Dans l'industrie automobile en particulier, le nombre de transports devrait augmenter. Par conséquent, plus que jamais, un transport sûr et sécurisé est nécessaire, et cet arrimage de voiture avec un crochet torsadé attire l'attention.

- Profil de l'entreprise

Nom de l'entreprise : Avielan Co., Ltd.

Représentant : Takeshi Konagai

Lieu : 1-346 Kifune, Meito-ku, Nagoya, Aichi, Japon

URL: https://www.avielan.co.jp/

