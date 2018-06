Avigilon présente sa gamme de caméras multi-capteurs de nouvelle génération

Avigilon Corporation, une entreprise de Motorola Solutions, a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera en avant-première sa nouvelle gamme de caméras multi-capteurs H4 à l'occasion de l'IFSEC 201.

La nouvelle gamme de caméras multi-capteurs H4 constitue la caméra multi-capteurs la plus avancée d'Avigilon. Elle offre une couverture exceptionnelle, car elle dispose de trois ou quatre capteurs de caméra configurables individuellement qui peuvent être positionnés de manière à surveiller pratiquement n'importe quelle zone. Chaque capteur de caméra intègre la technologie brevetée d'analyse vidéo par auto-apprentissage d'Avigilon et fonctionne avec la technologie primée Avigilon Appearance Search™ de moteur de recherche vidéo s'appuyant sur l'IA. Associée au logiciel de gestion vidéo Avigilon Control Center (ACC), la caméra multi-capteurs H4 aide les agents à surveiller efficacement et à vérifier avec précision la vidéo de surveillance, car elle minimise les angles morts et permet de gagner du temps lors d'enquêtes délicates.

Avec une résolution totale allant 9 à 32 mégapixels, la caméra multi-capteurs H4 offre une large couverture de la scène et une image très détaillée. Elle utilise la technologie de compression H.265 pour réduire considérablement la bande passante et les besoins de stockage, tout en conservant des images claires et détaillées.

La caméra multi-capteurs H4 offre en option un module infrarouge (IR) à 360 degrés qui s'adapte en fonction du contenu et apporte un éclairage constant portant jusqu'à 30 mètres (100 pieds) et une qualité d'image exceptionnelle dans des conditions de faible luminosité.

« Nos clients choisissent la plate-forme multi-capteurs d'Avigilon pour sa polyvalence hors pair et ses performances remarquables », a déclaré Sergio Parise, vice-président principal du développement des produits. « L'ajout de l'analyse vidéo et l'intégration avec notre technologie d'intelligence artificielle vont apporter une valeur supplémentaire à nos clients et à leurs systèmes. »

La caméra multi-capteurs H4 devrait pouvoir être commandée dès le troisième trimestre de cette année. Pour en savoir plus sur la caméra multi-capteurs H4, rendez-vous sur avigilon.com/h4-multisensor.

Pour plus d'informations sur la disponibilité des produits, veuillez contact le service commercial d'Avigilon ou venir assister à la démonstration du produit à l'occasion de l'IFSEC 2018, au centre des expositions ExCeL London, stand E100, à Londres, Royaume-Uni, du 19 au 21 juin 2018.

À propos d'Avigilon

Avigilon, une entreprise de Motorola Solutions, fournit des solutions de sécurité fiables sur le marché mondial. Avigilon conçoit, développe et fabrique des solutions d'analyse vidéo, des logiciels et du matériel de gestion des vidéos en réseaux, des caméras de surveillance et des solutions de contrôle d'accès. Pour en savoir plus sur Avigilon, rendez-vous sur avigilon.com.

