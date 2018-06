Avigilon revela linha de câmeras multissensores da próxima geração

A nova linha de câmeras multissensores H4 é a câmera multissensores mais avançada da Avigilon. Ela fornece uma cobertura excepcional, com três ou quatro sensores de câmera individualmente configuráveis que podem ser posicionados para monitoramento de praticamente qualquer área. Cada sensor de câmera incorpora a analítica de vídeo de autoaprendizagem patenteada da Avigilon e funciona com a premiada tecnologia de mecanismo de busca de vídeo de IA, a Avigilon Appearance Search™. Combinada com o software de gerenciamento de vídeos, Avigilon Control Center (ACC), a câmera multissensores H4 ajuda os operadores a monitorar de forma eficaz e verificar com precisão os vídeos de vigilância, minimizando pontos cegos e poupando tempo durante investigações críticas.

Com resolução total de 9 a 32 MP, a câmera multissensores H4 fornece ampla cobertura de cena e alto detalhe das imagens. A câmera usa a tecnologia de compressão H.265 para reduzir, de forma significativa, as exigências de largura de banda e armazenamento, enquanto mantém imagens claras e detalhadas.

A câmera multissensores H4 oferece um módulo opcional de 360 graus de conteúdo adaptável infravermelho (IR), proporcionando até 30 metros (100 pés) de iluminação uniforme e imagem excepcional em condições de pouca luminosidade.

"Nossos clientes escolhem a plataforma multissensores da Avigilon por sua extraordinária versatilidade e desempenho", disse Sergio Parise, vice-presidente sênior de Desenvolvimento de Produtos. "A adição da analítica de vídeos e a integração com nossa tecnologia IA acrescentará ainda mais valor para nossos clientes e seus sistemas".

A câmera multissensores H4 deverá estar disponível para pedidos no terceiro trimestre deste ano. Para saber mais sobre a câmara multissensores H4, acesse avigilon.com/h4-multisensor.

Para mais informações sobre a disponibilidade dos produtos, entre em contato com o setor de vendas da Avigilon ou venha ver uma demonstração do produto na IFSEC 2018, no centro de exposições ExCeL London, estande E100, em Londres, no Reino Unido, de 19 a 21 de junho de 2018.

Sobre a Avigilon

A Avigilon, uma empresa da Motorola Solutions, fornece soluções de segurança de confiança para o mercado global. A Avigilon projeta, desenvolve e fabrica analítica de vídeos, software e hardware de gerenciamento de vídeos em rede, câmeras de vigilância e soluções de controle de acesso. Para saber mais sobre a Avigilon, acesse avigilon.com.

