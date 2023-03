Avis aux médias : Hut 8 publiera ses résultats financiers 2022 le 9 mars

TORONTO, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) (« Hut 8 » ou « la Société »), un des principaux pionniers de l'extraction d'actifs numériques axés sur l'innovation et un fournisseur d'infrastructures informatiques de haute performance en Amérique du Nord, publiera ses résultats pour l'exercice et le trimestre clos le 31 décembre 2022 lors d'une conférence téléphonique tenue le 9 mars 2023.

Qui : Analystes, médias et investisseurs sont invités à y participer.

Hut 8 Mining Corp Logo

Quoi : Les dirigeants de Hut 8 présenteront les résultats financiers enregistrés par la société en 2022 et commenteront les récents développements de l'entreprise.

Quand ? Les résultats seront publiés dans un communiqué de presse et sur le site Web de la société à l'adresse https://hut8.io/investors/ avant 9 h 30 (heure de l'Est) le 9 mars 2023. La conférence téléphonique et le webinaire débuteront à 10 h (heure de l'Est).

Où ? Les personnes qui souhaitent y participer par téléphone doivent composer le numéro 10 minutes à l'avance.

Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un téléphoniste, vous pouvez vous inscrire et saisir votre numéro de téléphone à l'adresse https://bit.ly/3YEOkEJ afin de recevoir un appel instantané et automatisé qui vous permettra de rejoindre la conférence .

. Les personnes qui souhaitent y participer en passant par un téléphoniste doivent composer le 1-888-664-6392 (sans frais, Amérique du Nord) 5 à 10 minutes à l'avance, puis entrer le code d'accès : 42748613#

À propos de Hut 8

Hut 8 est une importante société de minage d'actifs numériques axé sur l'innovation. Elle est dirigée par une équipe de technologues spécialisés dans le développement d'activités, qui s'intéressent au Bitcoin, à la blockchain, au Web 3.0 et visent à rapprocher le nouveau monde du calcul haute performance au traditionnel. Détenant deux sites de minage d'actifs numériques situés dans le sud de l'Alberta et un troisième site à North Bay, dans l'Ontario, Hut 8 possède un taux d'utilisation de la capacité élevé et détient une grande réserve de bitcoins autominés et non engagés. Avec plus de 36 000 pieds carrés (3 344,51 mètres carrés) d'espace de centre de données et de capacité cloud géo-diversifié relié à des réseaux électriques et alimenté par des sources d'énergie renouvelables et exemptes d'émissions, Hut 8 révolutionne les actifs conventionnels pour créer le premier modèle de centre de données hybride qui est bénéfique à la fois au calcul haute performance traditionnel (Web 2.0) et aux nouveaux secteurs de l'informatique des actifs numériques, des jeux blockchain et du Web 3.0. Hut 8 a été le premier mineur d'actifs numériques canadien à s'inscrire sur le Nasdaq Global Select Market. À travers l'innovation, l'imagination et la passion, Hut 8 contribue à la révolution des actifs numériques en vue de créer de la valeur pour ses actionnaires et les générations à venir et d'avoir un impact positif sur leur vie.

CONTACT : Relations avec les investisseurs de Hut 8, Sue Ennis, [email protected] ; relations avec les médias de Hut 8, Yamini Coen, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2016019/Hut_8_Mining_Corp_Media_advisory__Hut_8_to_Release_2022_Financia.jpg

SOURCE Hut 8 Mining Corp