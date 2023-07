Aviva choisit Clearwater Analytics pour optimiser ses opérations de comptabilité des investissements

BOISE, Idaho, 6 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion d'investissements, de comptabilité, de reporting et d'analyse SaaS, a annoncé aujourd'hui qu'Aviva a adopté le 1er avril 2023 la plateforme Clearwater comme solution globale pour ses opérations de comptabilité des investissements et de reporting réglementaire.

Aviva est l'un des principaux fournisseurs britanniques de produits d'assurance, de patrimoine et de retraite, avec des franchises en Irlande et au Canada. La société compte plus de 18 millions de clients au Royaume-Uni, en Irlande et au Canada et gère des actifs groupés de plus de 350 milliards de livres sterling. Son modèle économique est diversifié et axé sur le développement de relations à long terme avec ses clients, ainsi que sur la satisfaction de l'ensemble de leurs besoins en matière d'assurance, de patrimoine et de retraite.

Après avoir passé en revue tous les fournisseurs de solutions sur le marché, Aviva a choisi Clearwater et sa plateforme entièrement automatisée d'agrégation des données d'investissement, de rapprochement et de comptabilité, notamment pour sa souplesse et l'expérience utilisateur moderne qu'elle propose. L'avantage principal pour Aviva est de disposer d'une plateforme technologique moderne offrant une source fiable unique et intégrée pour l'ensemble de son portefeuille d'investissement.

« Auparavant, nous dépendions de plusieurs modèles hérités de reporting d'investissement, et nous avions besoin d'une solution consolidée et fiable pour la comptabilité des investissements et le reporting », a déclaré Jonny Lee, directeur des opérations financières et d'investissement chez Aviva. « L'architecture monoinstance et multitenant de Clearwater nous offre un avantage certain en matière de rapidité, de flexibilité et de transparence. La consolidation de toutes nos données d'investissement en une seule vue nous permet de gérer le risque, de mesurer la performance et de nous acquitter de nos responsabilités relatives au reporting réglementaire de manière efficace, précise et ponctuelle. »

« Nous sommes ravis qu'Aviva ait choisi de s'associer à nous. Nous lui avons fourni la technologie nécessaire pour l'aider à remplir sa mission et à atteindre ses objectifs commerciaux », affirme Subi Sethi, Chief Client Officer chez Clearwater Analytics. « Grâce à notre modèle SaaS unique et à notre plateforme de services multiactifs, Aviva sera en mesure d'optimiser davantage son modèle économique, de réduire ses coûts, de soutenir une croissance durable et d'assurer la conformité avec les exigences réglementaires de plus en plus complexes en matière de reporting. Cela correspond bien aux priorités stratégiques d'Aviva, et nous nous réjouissons de consolider notre relation avec cette société. »

À propos d'Aviva

Nous sommes l'une des plus importantes compagnies d'assurances britanniques et opérons dans le domaine des assurances, du patrimoine et de la retraite. Nous sommes présents au Royaume-Uni, en Irlande et au Canada. Nous avons également des investissements internationaux en Inde, en Chine et à Singapour.

Nous aidons nos 18,7 millions de clients à profiter au mieux de la vie, à planifier leur avenir et nous leur assurons de les aider qu'en cas de problème.

Nous prenons soin des gens depuis plus de 325 ans, conformément à notre mission d'être avec vous aujourd'hui pour bâtir un plus bel avenir. En 2022, nous avons versé 23,2 milliards de livres sterling sous forme d'indemnités et de prestations à nos clients.

Aviva fait partie des leaders du marché en ce qui concerne le développement durable. Notre objectif est d'améliorer la faculté de résistance aux chocs climatiques, financiers et sanitaires de 10 millions de personnes entre 2020 et 2025. Pour en savoir plus sur nos objectifs et nos actions communautaires, consultez le site www.aviva.com/sustainability/communities .

Pour plus d'informations sur ce que nous faisons, nos activités et la manière dont nous aidons nos clients, rendez-vous sur www.aviva.com/about-us .

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), une solution SaaS mondiale et leader du secteur, automatise l'ensemble du cycle de vie des investissements. Grâce à une architecture monoinstance et multitenant, Clearwater offre des possibilités de planification de portefeuille d'investissement primée, des rapports de performance, d'agrégation de données, de réconciliation, de comptabilité, de conformité, de risque et de gestion des ordres. Chaque jour, des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des entreprises et des gouvernements de premier plan utilisent les données fiables de Clearwater pour réaliser des investissements efficaces et évolutifs sur plus de 6 400 milliards de dollars d'actifs couvrant des types d'actifs traditionnels et alternatifs. Des informations complémentaires sur Clearwater sont disponibles à l'adresse suivante : clearwateranalytics.com .

